İstanbul'da İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos nedeniyle, Sarayburnu ve Cankurtaran sahil boyunca dalgaların yükseldiği görüldü.

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalarla Yalova ve Bursa seferlerini iptal etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, yarın yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO’nun iptal edilen seferler ise şöyle:

“İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yalova-Yenikapı 07:45 seferini, Yenikapı-Yalova 07:45 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferini, Bursa-Büyükçekmece 08:00 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferini, Büyükçekmece-Bursa 10:30 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:50 seferini, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferi.”

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

“Saat 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferini, 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.”