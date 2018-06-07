Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul’da horoz dövüştürenlere şok baskın!

    İstanbul’da horoz dövüştürenlere şok baskın!

    İSTANBUL (İHA)
    07.06.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultangazi’de bir barakada ring yaparak horozları dövüştüren şahıslara polis baskın düzenledi. Polis 9 horozu telef olmaktan kurtarırken, dövüştüren şahıslara ise ceza kesildi.

    Fotoğraf: Arşiv

    Sultangazi’de polis, bir barakada para karşılığında horozların dövüştürüldüğüne dair çok sayıda ihbar aldı. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısların yerleri belirleyerek hazırlık yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında harekete geçen ekipler, Habipler A1 Caddesi üzerindeki bir barakaya geldi.

    İstanbul’da horoz dövüştürenlere şok baskın

    Horozların dövüşünü bir süre izleyen polis ardından ise baskın yaptı. Baskın esnasında 2 horozun bitkin bir şekilde dövüşmeye devam ettiği görüldü. 9 horoz telef olmaktan kurtarılırken, bahisçilerin ise kimlikleri kontrol edildi. Ele geçirilen horozlar önce polis merkezine ardından da kontrol için veterinere götürüldü. Baraka sahipleri İsmet K ve Abdulrezzak K.’ya kumar oynatmak için yer temin etmek ve hayvanlara kötü muameleden işlem yapıldı. Hayvan sahiplerine de idari para cezası uygulandı.

    Etiketler: istanbul , Horoz dövüşü
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri