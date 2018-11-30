İstanbul'da hırsız dehşeti! Ne yaptılarsa durduramadılar...
İSTANBUL Kartal’da bir iş yerine minibüsle güpegündüz soyguna gelen hırsızların kaçış anları kameralara yansıdı. Güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine araçla kaçmaya çalışan hırsızlar, önce demir kapıya ardından da otomobile çarparak içeriden güçlükle çıktı. Hırsızlar aynı gün polis tarafından yakalanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Kartal Karlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz hırsızlar minibüsle güpegündüz bir iş yerine geldi. İçeride soygun yapmaya hazırlanan hırsızları kısa bir süre iş yerinin güvenlik görevlisi fark etti. Koşarak içeriye gelen görevli hırsızları durdurmak için minibüsün önüne atladı. Diğer bir vatandaş ise iş yerinin sürgülü demir bariyerlerini çekerek kapatmak istedi.
Ancak minibüsteki hırsızlar, aracı güvenlik görevlisinin üstüne sürdü ve içeriden çıkmak istedi. Demir bariyerlere de çarpan hırsızlar son olarak iş yerinin girişindeki otomobile de çarparak güçlükle kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlar, minibüsü vatandaşların üzerine sürdü.
Hırsızlık girişiminde bulunan şahısların aynı gün polis tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandığı öğrenildi.
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