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    İstanbul'da hastane önünde hareketli dakikalar! O sözler üzerine polis alarma geçti

    İSTANBUL (İHA)
    22.02.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beylikdüzü'nde hastane önündeki valeye aracını teslim etmek istemeyen sürücünün, “aracımda her türlü silah ve bomba var" iddiası polis alarma geçti.

    BEYLİKDÜZÜ'nde özel bir hastanenin önüne gelen 34 GE 9701 plakalı aracın sürücüsü, park için vale ile konuşmaya başladı. Valenin iddiasına göre aracını valeye vermek istemeyen sürücü, "Benim aracımda her türlü bomba veya silah var" dedi. Durum üzerine olaydan şüphelenen vale 155'i arayarak ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Şüpheli aracı bir süre çevrede arayan polis ekipleri hastanenin 5 metre ilerisinde aracı buldu. Olay yerine gelen araç sürücüsü bir anda karşısında polisleri görünce şaşırdı ve aracın oğlunun üzerine kayıtlı olduğunu söyledi. Polis ekipleri söz konusu valeyi ve aracı kullanan sürücüyü ifade almak üzere polis merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    Etiketler: Polis , Hastane , Vale , bomba alarmı , son dakika
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