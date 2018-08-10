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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
10.08.2018 - 20:13, Son Güncelleme:

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis ateş açarak durdurabildi

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Esenler', 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 2 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer kişi gözaltına alındı. Araçta 3 çalıntı plaka 1 tabanca ele geçirildi. Lüks aracın çalıntı olduğu ve şüphelilerin çok sayıda polise geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Saat 19.30 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri lüks cip'tekilere 'Dur' ihtarında bulundu. İddiaya göre, lüks cip'tekiler, aracı polis ekibinin üstüne doğru sürdü ve polislere silah doğrulttu. Ardından cip'le kaçmaya başlayan şüphelileri, polis ekipleri kovalamaya başladı. Ekipler, durmayan şüphelilerin aracına doğru ateş açtı. Sürücüsü, isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken araçtaki diğer 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Araçta yapılan aramada, 1 tabanca, 3 dolu şarjör, 3 çalıntı plaka, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaza yapan araçta hasar oluşurken, lastiklerinin de polisin ateş açması sonucu patladığı görüldü.

Yapılan araştırmada; lüks cip'in gasp edilerek çalındığı, şüphelilerinin de poliste çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

EMNİYETTEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. 

Emniyetten yapılan açıklama şöyle:

19.30 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istemesi 'Dur' ikazına rağmen, sürücünün durmayarak kaçması ve görevlilerimize silah teşhir etmesi üzerine, görevlilerimiz aracı durdurmaya yönelik silah kullanmış ve araçta bulunan şahıslardan H.D. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralanan H.D. isimli Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Yaralı H.D. ile birlikte araçta bulunan G.T. isimli şahıs gözaltına alınmış ve yapılan incelmelerde H.D. isimli şahsın hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklu kaçması, eşya müsaderesi suçlarından 11 adet kaydının olduğu ve şahıs hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, araçta bulunan G.T. isimli şahsın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu, ayrıca aracın ise gasp edilmek suretiyle çalıntı olduğu ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında kullanıldığı tespit edilmiş, araç içerisinde yapılan aramada ise, 1 adet tabanca, 3 adet dolu şarjör, 3 adet uyuşturucu hap ve 3 adet çalıntı plaka ele geçirilmiştir.

Şüphelilerle polis arasında çatışmaAksaray’da çalıntı araçla kaçan iki şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak silahla ateş açtı. Yaşanan takip sırasında polis ekiplerinin Esenler hal yolunda ateşle karşılık verdiği şüphelilerden biri yaralanırken diğeri ise araç içerisinde yakalandı.
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