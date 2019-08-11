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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
11.08.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ateş açarak durduruldu

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İstanbul'da hareketli dakikalar! Ateş açarak durduruldu

İstanbul'da bir börekçi dükkânında kahvaltı yapan mahalle bekçisi, o sırada silahla içeriye giren bir kişinin, yan masada bulunan kişiyi silahla ateş ederek yaralaması üzerine olaya müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede mahalle bekçisine de ateş eden kişi kaçmaya çalışırken bekçi tarafından vuruldu. Olayın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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  • Ateş açarak durduruldu
  • Ateş açarak durduruldu
  • Ateş açarak durduruldu
  • Ateş açarak durduruldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Beyoğlu, Ortabayır Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir börekçi dükkanında saat 08.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu’nda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Muhammet K.A , mesai bitimi kahvaltı yapmak için börekçi dükkanına geldi.

Bir süre sonra içeriye elinde silahla giren Oğuz E. yan masada bulunan Kahraman E.’nin bacağına ateş etti.  Oğuz E.’nin daha sonra  silahı Kahraman E’nin başına dayadığını gören bekçi Muhammet K.A, kendisinin bekçi olduğunu söyleyerek olaya müdahale etmek istedi.  Bunun üzerine Oğuz E. mahalle bekçisi Muhammet K.A’ya doğru ateş ederek kaçmaya başladı.

Şahsın kaçtığını gören bekçi Muhammet K.A ise  Oğuz E’ye ateş ederek yaraladı. Oğuz E. yakında bulunan evine kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Oğuz E. ve Kahraman E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuz E.’nin evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı silah ele geçirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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