İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün, İstanbul'un belirli il ve ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, kesintiler ne kadar devam edecek, elektrikler ne zaman gelecek?



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., 3. Cd., 4. Cd., ANADOLU Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., BOĞAZKÖY Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında KOZA Mh., 1635. Sk., 1636. Sk., 1637. Sk., 1639. Sk., 1640. Sk., 1642. Sk., 1645. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23697-21845 20856 20864 20852 20853 20851 20849 20850 )

- YAVUZ SELİM Mh., 3. Sk., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3A Sk., 3/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23732-18545)

- YILDIZTEPE Mh., 37/17. Sk., 37/11. Sk., 37/12. Sk., 37/10. Sk., 37/14. Sk., 37/17B Sk., 37/12A Sk., 37/16. Sk., 37/15. Sk., 37/7. Sk., 37/8. Sk., 37/13B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23736-18567)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., FATİH Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23730-18593)

- MERKEZ Mh., 3. Sk., 4/6. Sk., 2/8. Sk., 4/4. Sk., 2/3. Sk., 8. Sk., 4/2. Sk., 4. Sk., 2/4. Sk., 2/5. Sk., 2/6. Sk., 2/7. Sk., 2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23734-18518)

- MAHMUTBEY Mh., DEVEKALDIRIMI Cd., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23744-31271)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KAYANTAŞ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23780-18534)

- PİRİNÇÇİ Mh., AĞAÇKAKAN Sk., SEYMEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23768-29045 TM DEPAR 2 )

- İSMETPAŞA Mh., GÖLET Cd., FEVZİPAŞA Mh., ARI Sk., MEZBAHA Sk., HAKİMBEY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23790-26313-25204 )

- İSTİKLAL Mh., CENNET Sk., GAZİ Cd., GÜMÜŞ Sk., MERCAN Sk., MEŞRUTİYET Cd., AKİK Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., ANKAKUŞU Sk., YUNUS EMRE Cd., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23798-20646-22555-20145-27233)

- HARMANTEPE Mh., ASLAN Sk., EVRİM Sk., DOĞU Sk., ÇEVRE Sk., ÇİFTÇİ Sk., TALATPAŞA Cd., KESİKLER Sk., TAN Sk., ÇELENK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23881-9020 T.M.)

- AHMEDİYE Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23808-23717 23048)

- HARMANTEPE Mh., DALYAN Sk., DALYAN ÇIKMAZI Sk., İMREN Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., KEREM Sk., FERAH Sk., MENGEN Sk., CAZİP ÇIKMAZI Sk., COŞKUN Sk., CAZİP Sk., KANAAT Sk., UYANIK Sk., ÜLKÜ Sk., FAYDA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23880-9318 T.M.)

- HAZNEDAR Mh., BAĞCILAR Cd., PARK Sk., PARMAK Sk., MERİÇ Sk., İLKYUVA Cd., PANAYIR Sk., ÇAPA Sk., BURCU Sk., BİROL Sk., ORDU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23824-069)

- KARTALTEPE Mh., MEHMET SAİT Sk., TERAKKİ Cd., TERAKKİ ARALIĞI Sk., TEZ Sk., OSMANİYE Mh., SIĞIRTMAÇ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23859-1565)

- AKŞEMSETTİN Mh., ADNAN KAHVECİ Sk., ADNAN MENDERES VATAN Bul., AKDENİZ Cd., ALBAY CEMİL SAKARYA Sk., HOCA EFENDİ Sk., HÜSREVPAŞA Sk., KOCASİNAN Cd., SAFRAN Sk., SARI ABDULLAH EFENDİ Sk., SARI NASUH Sk., SARIGÜZEL Cd., ŞAİR CEM Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23883-2370 TM)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1825. Sk., 1826. Sk., 1849. Sk., 1859. Sk., 1856. Sk., 1833. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23888-20498 DP:12,22745 DP:2,22254 DP:2)

- BAHÇELİEVLER Mh., İPEK Sk., SARMAŞIK 2 Sk., ÇAYIR Sk., AYDINERLER Cd., PINARLI Sk., BARIŞ 1 Sk., MEHMET AKİF Cd., HIZIR REİS Sk., BOZKIR Sk., ERDE Sk., GÜNEŞ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23917-616)

- ULUS Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23919-3630)

- GAYRETTEPE Mh., BARBAROS Bul., HOŞSOHBET Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23920-3989)

- BALMUMCU Mh., GAZİ UMUR PAŞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23922-3767)

- HÜRRİYET Mh., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 277. Sk., 278. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 287. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 290. Sk., 291. Sk., PAŞAÇAYIRI Cd., 500 EVLER Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23930-28215)

- ETİLER Mh., TOPRAKKALE Sk., ERGİN Sk., CENGİZ TOPEL Cd., ÖZDEŞ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23898-3795)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 11. Cd., 12. Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., KARANFİL Sk., LALE Sk., KARDELEN Sk., NAMIK KEMAL Cd., İSMET İNÖNÜ Cd., ŞEBBOY Sk., RUMELİ Cd., TURGUT ÖZAL Bul., TEVFİK FİKRET Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23899-20840 27958 20862 20861 20860 22766 22910 20859 20858 20970 20857 20863)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 11. Cd., 12. Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., KARANFİL Sk., LALE Sk., KARDELEN Sk., NAMIK KEMAL Cd., TEVFİK FİKRET Cd., TURGUT ÖZAL Bul., YONCA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23900-20840 27958 20862 )

- KÜLTÜR Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23916-3483)

- KALEİÇİ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., GÖKÇEALİ Cd., ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., GÖKÇEALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23928-23510 23211 23139 23788 23783 23323 23377 23785 23382 23067 23089 23331 23297 23397 23226 23355 23399 23615 23569 23444 23028 23275 23068 23024 23179 23037 23038 23013 23579 23395 23019 23391 23684 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23005 23599 23262 23390)

- YUNUS EMRE Mh., 1398. Sk., 1397/1. Sk., 1400. Sk., 1401. Sk., 1402. Sk., 1402/1. Sk., 1402/2. Sk., 1403. Sk., 1407. Sk., 1407/1. Sk., 1408. Sk., 1408/1. Sk., 1410. Sk., 1410/1. Sk., 1410/2. Sk., 1410/4. Sk., 1410/5. Sk., 1410/6. Sk., 563. Sk., ADEM YAVUZ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23934-28030 TM)

- KAVAKLI Mh., KİRAZLIK Sk., KIZILAY Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23936-21452)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1209. Sk., 1208. Sk., 1207. Sk., AHMET ARİF Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23949-20653)

- MEVLANA Mh., 881. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında AKŞEMSETTİN Mh., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., ARI Sk., CİHAD Sk., İHLAS Sk., ZAFER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23931-28109 TM)

- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-119 Sk., G-59 Sk., G-82 Sk., G-202 Sk., G-123 Sk., G-90 Sk., G-91 Sk., G-117 Sk., G-120 Sk., G-95 Sk., G-96 Sk., G-406 Sk., G-97 Sk., G-128 Sk., G-116 Sk., G-115 Sk., G-133 Sk., G-127 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23957-27557 21309)

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23961-4243)

- MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23969-9776 KÖK.- 9424,9573,9867,9726,9720,,9499,9777 T.M.)

- İSLAMBEY Mh., AVŞA Sk., BOSNA Cd., SALİH Sk., YASA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23970-28801)

- GÜZELTEPE Mh., ARDIÇ Sk., AÇIKYÜZ Sk., ENDER Sk., EREN Sk., ORBAY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23933-28110 TM)

- DEREAĞZI Mh., YİĞİT Sk., SİMGE Sk., TUĞÇE Sk., GAZİLER Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23937-22320-22321 )

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23962-4258)

- DURSUNKÖY Mh., UYGUR Cd., BASİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23965-28790-28964)

- HADIMKÖY Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., MEVLANA Cd., OMURTAK Cd., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., ALPARSLAN TÜRKEŞ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23967-22611,20599,20357)

- ANADOLU Mh., BESTEKAR Sk., BEREN Sk., BERAAT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23971-28782)

- ÇAĞLAYAN Mh., ESEN Sk., BOSTAN Sk., TEPE Sk., MAYA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23968-9180 T.M.)