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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.08.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

İstanbul'da hamile kadına kocasından işkence kâbusu!

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İstanbul'da hamile kadına kocasından işkence kâbusu!

İstanbul Ataşehir’de yaşayan 7 aylık hamile Gülin B. eşi Rıza B. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle emniyete başvurdu. Emniyette ifade veren hamile mağdur kadın, 15 aydır evli olduğu eşi Rıza B.’nin kendisine fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli Rıza B., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken mağdur kadının avukatı karara itirazda bulundu.

İstanbul Ataşehir'de yaşanan hamile kadına şiddet skandalı bu kadarına da pes dedirtti. 15 aydır evli olduğu eşi Rıza B. tarafından şiddete maruz kaldığını belirten 7 aylık hamile Gülin B. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

"7 AYLIK HAMİLEYİM, ŞİDDET GÖRMEKTEYİM"

Emniyette ifade veren mağdur kadın, "Rıza Bora ile 15 aydır evliyiz. Bu evlilikten 7 aylık hamileyim. Eşim öfkesini kontrol edememektedir. Her şeye çabuk sinirlenen birisidir. Beni karşısında konuşturmamaktadır. Kavga çıkmasın diye her şeye 'sen haklısın' diyerek cevap vermekteyim. Karşılık verdiğim takdirde eşimden hem fiziksel, hem de sözlü şiddet görmekteyim" dedi.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ, PENCEREDEN ATLADIM"

Gülin B., "Yaklaşık 1 yıl önce eşim beni eve kilitledi. Beni silahla öldürmekle tehdit ettiği için korkumdan pencereden atladım ve belimi kırdım. Bu olayla ilgili abim beni aldı ve Bursa'ya götürdü. Bursa'da bir devlet hastanesinde tedavi oldum. Bu olaydan sonra eşim tedavimi yaptırma bahanesiyle beni alıp tekrar İstanbul'a getirdi. Sonraki süreçte de eşim bana yönelik şiddetine devam etti. Hatta beni eve kilitledi. Telefonumu, paralarımı ve kimliğimi aldı" dedi.

"BANA VURMAK İSTEDİ, SANCIM TUTTU"

Mağdur kadın ifadesinin devamında, 3 gün önce Bursa'dan İstanbul'a geldiğini, eşinin kendisini terminalden arabayla alarak yolda fiziksel şiddet uyguladığını belirtti. Gülin B. verdiği ifadesinde, "Beni ailesinin evine götürdü. Anne ve babasının yanında bana tokat atmaya yeltendi. Bu olaydan sonra doğum sancım tuttu. Eşim ve ailesi beni hastaneye götürdü. Hastanede bebeğimde bir sorun çıkmadı. Olaydan sonra yine eşimin ailesinin yanına gittik. Son 4-5 gündür beni yine fiziksel şiddete maruz bıraktı. Ailesinin karşısında beni ve ailemi ölümle tehdit etti ve hakaretlerde bulundu. Korktuğum için polisi arayamadım. Babam durumu avukatıma anlatmış, avukatım polisi aramış. Polis eve geldi ve polisler eşliğinde şikayette bulunmak üzere büroya getirildim. Eşimden şikayetçiyim" dedi.

Olay sonrası gözaltına alınan Rıza B. işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Rıza B., Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli eş, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'tehdit' suçu kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMA KARARINA İTİRAZ

Mağdur Gülin B.'nin avukatı Murat Sultansu, Sulh Ceza tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Avukat Sultansu'nun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, "Sulh Ceza Hakimliği suçun nev'ini sadece tehdit olarak değerlendirmiştir. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün fezlekesinde, suçun vasfı 'Kişiyi hürriyetinden mahrum kılma', 'Hakaret' ve 'Tehdit' olarak değerlendirilmiştir. Sulh Ceza Hakimliği ise, 7 aylık hamile bir bayanın darp edilmesini, kaçmasını engellemek için de elinden kimliği, parası ve alyans yüzüğü gibi tüm değerli eşyalarının alınması suretiyle hürriyetinin tahdit ve ölümle tehdit edilmesi eylemlerini görmezde gelmiş ve serbest bırakmıştır. Yedi aylık hamile mağdur müvekkilem ölümden kıl payı kurtulmuştur. Eğer acil müdahale olmasaydı şu anda hayatta değildi. Serbest bırakma kararı hukuka, kanuna ve vicdana aykırıdır. Kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Şüpheli yakalanarak tutuklanmalıdır" ifadeleri yer aldı. (SABAH)

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