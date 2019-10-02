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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

İstanbul'da halk otobüsünde hırsızlık şoku! Kapıları kilitleyip beklediler

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İstanbul'da halk otobüsünde hırsızlık şoku! Kapıları kilitleyip beklediler

İstanbul'da Yenikapı-Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde bir kadın, çantasını çalmaya teşebbüs eden birini fark edince çığlık attı. Otobüs şoförü de aracı durdurup kapıları kilitledi, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay Yenikapı-Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Kadın çantasını çalınmaya çalışıldığını fark ederek çığlık attı. Hırsızlık teşebbüsünü fark eden diğer yolcular durumu hemen otobüs şoförüne bildirdi. Şoför de otobüsün kapılarını kilitleyerek Şirinevler yan yolda bulunan otobüs durağına geldi. Burada polisi haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler otobüsün içine girerek mağdur olan kadınla konuştu.

OTOBÜS 30 DAKİKA BEKLEDİ

Kadının ifadesi sonrası içinde para olan çantayı çalmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu kii gözaltına alınarak polis aracına götürüldü. Otobüs kapılarının açıldığı sırada bir vatandaşın kimse inmesin diye kapıyı kollarıyla tutması dikkat çekti. Hırsızlık teşebbüsünü polise haber veren özel halk otobüsü şoförü, "Seyir halindeyken bayan arkadaş bağırmaya başladı. O esnada biz de polisi arayıp aracı yolun sağına çektik. Polisin gelmesini bekledik, polis geldi görevini yaptı. Şu anda işlem tamamlandı biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İstanbulda halk otobüsünde hırsızlık şoku Kapıları kilitleyip beklediler

Mağdur olan kadın yolcu şikayetçi olmayacağını söyledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 30 dakika durakta bekleyen otobüs, Kuyumcukent istikametinde seferine devam etti.

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