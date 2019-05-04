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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.05.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

İstanbul'da halat koptu! Faciadan dönüldü: Bir tanesi aracıma ok gibi saplandı

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İSTANBUL Kağıthane'de doğalgaz borusu taşıyan TIR'ın halatları koptu. Yola saçılan borular araçlara ok gibi saplanırken ortalığın savaş alanına döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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  • Doğal gaz boruları yola düştü
  • Doğal gaz boruları yola düştü
  • Doğal gaz boruları yola düştü
  • Doğal gaz boruları yola düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kağıthane'de üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.00 sıralarında sokak üzerinde seyir halinde olan doğalgaz borusu yüklü TIR'ın halatları koparak yola saçılmaya başladı. Yola saçılan doğalgaz boruları TIR'ın arkasından gelen otomobillere ok gibi saplanırken çevrede büyük panik yaşandı.

Paniği atlatan sürücüler araçlarından inerek durumu yaralı olma ihtimaline karşı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Meydana gelen akıl almaz olayda yaralanan olmazken yola saçılan doğalgaz boruları sokak üzerinde bulunan 5 araca zarar verdi.

YAYALAR BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Çevrede büyük panik yaşandığını aktaran Kevser Demir,’’ Yukarı doğru çıkıyorduk. Tır önüne çıkan kasiste takıldı ve ardından üzerindeki borular yola saçılmaya başladı. Önümdeki minibüs boruların direk bana gelmesini engelledi. Geri geri kaçmaya çalıştım ancak borular aracımın altına girdi. Büyük panik yaşadık, çevrede yayalar vardı. Onlar büyük tehlike attı. Büyük bir ihmal var’’ diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"HALATLAR SAĞLAM BAĞLANMAMIŞ"

Doğalgaz borularını bağlayan halatların sağlam bağlanmadığını iddia eden Adem Mertcan, "Halatları fazla sağlam bağlamamışlar. Dur kalk yaparak ilerliyordu. Bir anda borular yola savrulmaya başladı. Bir tanesi aracıma ok gibi saplandı. Büyük bir panik yaşadık, baya korktuk. Çok şükür yaralanan olmadı. Firma ve sürücüden şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Yola saçılan doğalgaz boruları nedeniyle trafiğe kapatılan sokak çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

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