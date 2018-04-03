İstanbul'da 'Gültepeli' grupların gece kulübü savaşı!

İstanbul'da 9 Ağustos 2017’de yaşanan olayda, Şişli’de bir otelin kafesinde oturan gruba, 4 kişi ateş etmeye başladı. Taraflar arasında çatışma çıktı. Saldırganlardan birisi olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Kaan Özcan hayatını kaybetti. O.H. de yaralandı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis, çatışmanın Nişantaşı’nda gece kulüplerini mesken edinen Gültepeli 2 ayrı grup arasında yaşandığını, başlangıcının bir ay önceki bir olaya dayandığını belirledi. Bir ay önce yaşanan ilk olayda, “Ketçap” lakaplı Ferdi K., Serdar A.’nın liderliğini yaptığı Gültepeli 2 gruptan “Molla Fatih” lakaplı Fatih M. tarafından ayaklarından vuruldu.

Ferdi K. ve adamları, bir süre sonra bu saldırıya karşılık vererek Molla Fatih’in bulunduğu gruba saldırı düzenledi. Saldırıda Molla Fatih yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre, olayın ardından 'Ketçap Ferdi', Gültepeliler çetesi lideri Serdar A.’nın arasının bozuk olduğu, eski iş ortağı Burak K.’ya sığındı.

Burak K. ve adamları, Ağustos 2017’de kafede otururken silahlı saldırıya uğradı. 'Molla Fatih’in vurulmasına misillime yapmak için düzenlendiği iddia edilen saldırıya hazırlıklı olan Burak K. ve adamları karşılık verdi.

Çıkan çatışmada Molla Fatih grubundan Kaan Özcan öldürüldü. Soruşturmada, Nişantaşı’ndaki lüks bir gece kulübünün eski işletmecisi olduğu öğrenilen Burak K. ile Kaan Özcan’ı öldüren silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Ç. ve Ferdi K. tutuklandı.

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