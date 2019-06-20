İstanbul’da gözler sessiz yüzde 5’te
Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde partiler, son durumu masaya yatırdı. Siyasilerin ortak konusunu, tercihlerini belli etmeyen yüzde 5’lik seçmen kitlesi oluşturuyor.
İstanbul’da gözler sessiz yüzde 5’te
Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde partiler, son durumu masaya yatırdı. Siyasilerin ortak konusunu, tercihlerini belli etmeyen yüzde 5’lik seçmen kitlesi oluşturuyor.
Kamuoyu, Cumhur ve Millet İttifakı adaylarının performansını tartışırken, perde arkasında, seçim sonuçlarına ilişkin analizler yapılıyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun ekipleri ve birlikte çalıştığı uzmanlar, son günlere ilişkin seçmen tercihlerini masaya yatırıyor. Yapılan simülasyonlarda, son viraja girerken, sonuçları hangi seçmen kitlesinin etkileyeceği değerlendiriliyor.
RENK VERMİYORLAR
Seçimin sonucunu tercihleri konusunda renk vermeyen yüzde 5’lik seçmen kitlesinin belirleyeceği yorumları yapılıyor. Parti kurmayları, “Bu kitle, tüm görüşme ve temaslara rağmen tercihleri konusunda fazla fikir vermiyor. Ne kadar ikna oldular kimse bilmiyor. Adeta karar verici olmanın keyfini çıkarıyor gibiler. Bu seçmen kitlesi içerisinde AK Partililer, protestocu Kürtler ve ‘Nasıl olsa kazanamayız’ diyen sosyal demokratlar da var. Pazar günü seçim sonuçlarını bu kitlenin kararı belirleyecek” dediler.
BİR PUAN 80 BİN OY
Yapılan hesaplamalara göre, bir puanlık fark yaklaşık 80 bin oy anlamına geliyor. Bir adayın üç puanlık fark yaratması demek, en az kendi lehine 240 bin ilave oy getirmesi olarak değerlendiriliyor. 31 Mart seçimlerindeki farkın oldukça az olduğu hesaba katıldığında, bir aday lehine fark yaratılabilmesi için tercihleri konusunda renk vermeyen yüzde 5’lik seçmen kitlesinin tavrı önemseniyor.
FARK HESAPLARI
Partilerin üzerinde yoğunlaştığı ve mahalle mahalle giderek görüştüğü bu kitle, sandığa gitmeyen seçmenin yaklaşık 400 binlik bölümüne denk geliyor. Genel olarak hiçbir seçimde oy kullanmayanlar çıkarıldığında, belirlenen bu grubun ideolojik altyapısı ve önceliklerini hesaplamaya katan seçim uzmanları, adaylardan biri lehine yaratılacak farkın üç puan civarında kalacağını iddia ediyorlar. Bu farkın daha yüksek olabileceğini iddia eden araştırmacılar da bulunuyor.
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