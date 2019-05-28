İstanbul'da görülmemiş yıkım... Faciadan dönüldü
İstanbul Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı.
Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı.
O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Yıkım sırasında kimsenin yara almaması bir faciayı önledi.
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