İstanbul'da gizli tehlike... Ölümcül olabiliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da gizli tehlike... Ölümcül olabiliyor
GeriGündem İstanbul'da gizli tehlike... Ölümcül olabiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ümit UZUN- Nermin GEYİK - İdris TİFTİKCİ- Harun UYANIK- (İstanbul DHA)
15.08.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

İstanbul'da gizli tehlike... Ölümcül olabiliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da gizli tehlike... Ölümcül olabiliyor

İstanbul'da yol kenarında fıskiyelerden yola akan su sürücüler için ölüm tuzağına dönüşüyor. Sancaktepe'de dün bir polis memuru yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda kaza yaparak hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu durumun özellikle motosiklet sürücüleri için büyük tehlike oluşturduğunu kaydediyor.

4
  • İstanbulda gizli tehlike
  • İstanbulda gizli tehlike
  • İstanbulda gizli tehlike
  • İstanbulda gizli tehlike
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında sulama yapılırken yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin  hakimiyetini kaybeden polis memuru Ali Ulaş kaza yaptı. Ulaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalere rağmen hayatını kaybetti.

Benzer kazalar İstanbul'da sık sık meydana geliyor. Otomobil sürücüleri tehlikeli anlar yaşarken motosiklet sürücülerinin kurtuluşu ise çok kolay olmuyor.

"SÜRÜCÜLER SU GÖRDÜĞÜNDE YAVAŞ GEÇMELİ"

İleri sürüş Uzmanı Murat Günarslan, “Sürücüler yolda bir ıslaklık görüyorsa ya da çimenlerin sulandığını görüyorsa, ortaya çıkan suyu gördüğünde çok yavaş geçmeleri gerekiyor" dedi.

Günarslan “Burada bizim 'aqua plank' dediğimiz hadise meydana geliyor. 'Aqua plank' aslında Türkçeye çevirdiğimizde suda kızaklama dediğimiz hadise. Otomobiller çok hızlı geldiği için kuru asfalttan suyun üzerine geldiklerinde lastiğin üzerindeki yağmur kanaları suyu tahliye edemiyor ve otomobilin biranda asfalta olan tutunması bittiği için suyun üzerinde kaymaya başlıyor.

Böylece otomobil kontrol dışına çıkıyor. Otomobilin asfaltla olan teması kesildiği için fren, direksiyon hamleleri otomobilin tepki yapmasına izin vermiyor. Otomobili bu durumdan kurtarmak çok zor. Profesyonel sürücüler bile bunu geriye çeviremiyor. Hem çok hızlısınız hem kaymaya başladınız, frenle hiçbir şekilde otomobili kurtaramıyorsunuz" diye konuştu.

Günarslan sürücülere kazadan korunmaları için “En doğrusu suda kızaklamaya hiç girmemek. Sürücüler yolda bir ıslaklık görüyorsa ya da çimenlerin sulandığını görüyorsa, ortaya çıkan suyu gördüğünde oradan çok yavaş geçmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

"MOTOSİKLETLER RİSK ALTINDA"

Günarslan “Burada başka bir etken devreye giriyor. Lastiklerin çok iyi durumda olması gerekiyor. Motosikletler daha büyük risk altında. Zaten iki tane tekerleği var. Motosiklet dediğimiz aletin avuç içi genişliğinde alanı, yani lastiğin yüzeyi asfalta değiyor. Oraya su geldiğinde, küçücük alanı bile kaybediyorsunuz. Otomobiller de süratlerine ve lastiklerin durumuna bağlı olarak büyük bir risk altındalar.

Büyük araçlar bir miktar daha avantajlı diyebiliriz.

Ağırlıklarından kaynaklı suyu yararak asfaltla olan teması çok kaybetmiyorlar. Çimlerin sulanmasının bu tehlike göz önüne alınarak, düzenlenmesi lazım. Çimleri sularken asfaltı da yıkıyoruz. Kış lastiği suyu daha rahat tahliye ediyor. Yaz lastiği daha sert yapıda olduğu için kayma ihtimali daha yüksek" şeklinde konuştu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR

Motosiklet sürücüleri de tehlikeye dikkat çekerek önlem alınmasını istiyor. Serdar Sülün,  “İki dakika önce motorum kaydı, ön tekerlek kaydı. Su azdı ve kendimi biliyorum o yüzden yavaş gidiyordum, kurtulma şansım oldu. Sulama kanalları yola çok su atıyor. Mecburen o sudan geçmek zorundayız. Hızlıysak motor kayıyor, gidiyor altımızdan" dedi.

Yıllardır motosiklet kullandığını belirten Yılmaz Yazıcı ise “İki sene önce benim de başıma geldi. Zeytinburnu sahilde viraj gölet olmuş. Suyu görünce aniden fren yapmak zorunda kaldım, kaza yaptım. Suyu görünce refleks olarak fren yapıyorsunuz. Lastikler kuru. Kuru lastikle, lastikte toz suda kaygan bir zemin oluşturuyor" diye konuştu. Yasin Kor da, “Bir kere kayıp düştüm motosikletten.

Zaten iki tekerlekli bir araç, kontrol zor oluyor. Su olduğu zaman komple kayıyor, kontrolü kaybedip düşüyor" şeklinde konuştu

Motosikletli kuryelik yapan Hakan Tozak, motosiklet kullanıcılarının fıskiyeler nedeni ile kaza yaptıklarını belirterek, "Yetkililerin fıskiye olaylarını bir an önce ele almaları lazım. Çünkü biz motorcular olarak için çok tehlikeli oluyor. En ufak suda bile kayıp düşüyoruz. Onun için bir önlem alınması lazım" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Süper Kupa finalinde sahaya giren Youtuber için karar belli oldu
ABD ve Türk askerleri sınırda...
Erzincan’daki çatışmanın detayları ortaya çıktı! 70 metrelik halatla tırmanılıyor…
Kızı itirafçı oldu, her şeyi anlattı: Babam FETÖ’nün beyin takımındaydı