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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.05.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

İstanbul'da gıda rezaleti... Binlerce işletmeye milyonlarca lira ceza

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İstanbul'da gıda rezaleti... Binlerce işletmeye milyonlarca lira ceza

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün 2018 yılında yaptığı denetimler sonucunda 2320 işletmeye toplam 10 milyon 495 bin 595 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerine bağlı resmi kontrol ekipleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamuller ile şekerli mamuller üreten, işleyen ve dağıtımını yapan çok sayıda işyerinde kontrol yaptı. Bu kapsamda, depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrolleri ve özellikle son kullanma tarihleri dikkatlice incelendi.

Ramazan ayı öncesi yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutuldu. 2018 yılında yapılan resmi kontrol sayısı 80 bine ulaşırken, bu kontrollerde 3 bin 500 den fazla gıda ürününden numune alınarak, mevzuata uygunluk yönünden laboratuvara analize gönderildi. Söz konusu denetimler sonucunda 2320 işletmeye toplam 10 milyon 495 bin 595 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Halkımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla, İl Müdürlüğümüzce gıda denetimlerine büyük önem vermekteyiz. Bu konuda gerek 174 Alo Gıda hattı veya diğer tüm bize ulaşan ihbarları da zamanında değerlendirerek gereğini yapmaktayız. Gıda Kontrol Ekiplerimizce yapılan bu denetimlerin sonuçları, her ay düzenli olarak kurumumuzun internet sitesinden yayımlanmaktadır” dedi.

 

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