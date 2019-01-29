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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’da gerilim, İzmir’de değişim... 18 saatlik liste savaşı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
İstanbul’da gerilim, İzmir’de değişim... 18 saatlik liste savaşı

CHP’nin yerel seçim aday belirleme sürecinde en sancılı dönemlerden biri önceki gün yaşandı. İstanbul ve İzmir adaylarını belirleme mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü. MYK’dan Parti Meclisi’ne sunulan listede 15 aday onay alamadı. Parti Meclisi’nde özellikle Battal İlgezdi’yle ilgili sert tartışmalar yaşanırken peş peşe istifa haberleri geldi.

CHP’de sabah saatlerine kadar süren 18 saatlik mesaiyle İstanbul ve İzmir adaylarının da yer aldığı 145 isim belirlendi. Gerilimin yüksek olduğu Parti Meclisi (PM) toplantısında Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) gelen 151 kişilik listede önemli değişiklikler yapıldı. Hem MYK’da hem de PM’de zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. İstanbul’da 29 ilçe belediye başkan adayı belirlenirken, 4 belediyede mevcut belediye başkanı ile devam kararı alındı, CHP’nin elindeki 5 ilçede ise farklı isimler aday gösterildi. İzmir’de de 24 ilçede adaylar açıklandı. Sadece 5 mevcut belediye başkanı ile yola devam kararı alındı. 17 CHP’li belediyede ise değişikliğe gidildi.   

İLGEZDİ TARTIŞMASI

- PM’de en uzun görüşme İstanbul için yapıldı. İstanbul’un adayları belirlenirken itirazlar ve tartışmalar eksik olmadı. Yapılan oylamalarda İstanbul adayları az farklarla belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Ataşehir ve Maltepe ilçelerini PM’ye önermek için yetki almıştı. Kılıçdaroğlu, Ataşehir için Battal İlgezdi’yi önerdi. Ancak Battal İlgezdi ismi MYK’da olduğu gibi PM’de de tartışıldı.

 Toplantıda İlgezdi’ye, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınması nedeniyle itirazlar gelmesine rağmen adaylığı kesinleşti. Maltepe belediye başkan adaylığı ise daha sonraki toplantıya bırakıldı.

ADALAR ADAYI GÜL

- Gazeteci Erdem Gül’ün Adalar belediye başkan adaylığı da PM’de yapılan oylama ile kesinleşti. Gül, ‘MİT TIR’ları’ davası kapsamında tutuklanmış, 92 gün sonra tahliye edilmişti.

KADIKÖY BİLMECESİ

- PM’de en yoğun tartışmalardan biri de İstanbul’un Kadıköy ilçesi adayının belirlenmesi sırasında yaşandı. Bazı PM üyeleri MYK’dan PM’ye getirilen listede yer alan Şerdil Dara Odabaşı’nın adaylığına tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu’nun da Kadıköy’ün mevcut belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu eleştirerek “başarısız bulduğunu” söylediği öğrenildi. Yapılan oylamada, Odabaşı 29 ret oyuna karşılık 30 kabul oyu aldı. Ancak salt çoğunluk olan 31’i bulamadı. Kadıköy için muhalefet eden PM üyelerinin Parti Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde yer alan “Kararlar aksi bir kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır” hükmünü gerekçe göstererek Odabaşı’nın adaylığının iptalini isteyeceği öğrenildi.

DÖRT İLÇE SONRA

- İstanbul’da Maltepe, Küçükçekmece, Şişli, Beyoğlu ve Silivri ile İzmir’in Aliağa, Bayraklı, Buca ve Kemalpaşa ilçelerinin adayları gelecek haftalarda yapılacak Parti Meclisi toplantılarında belirlenecek.

PM’DE İSTİFA

- TARTIŞMALI PM toplantısının ardından istifa haberleri gelmeye devam etti. İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın aday listesine tepki göstererek PM üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Marmaris ilçe yönetimi de istifa ettiklerini duyurdu.

KAFTANCIOĞLU DÖNDÜ

- İstanbul’un ilçeleri için görüşmeler sürerken, akşam saatlerinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa resti geldi. Kaftancıoğu’nun, itiraz etmesine rağmen Bakırköy adayı Bülent Kerimoğlu ve Ataşehir adayı Battal İlgezdi’nin aday gösterilmesi nedeniyle rest çektiği öğrenildi. Ancak akşam istifa ettiğini duyuran Kaftancıoğlu, 7 saat sonra sabaha karşı sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşarak görevine devam ettiğini açıkladı.

İSİMLERİ PM’DEN GEÇEMEDİ

- Antalya Akseki adayı Mustafa Kavasoğlu, İstanbul Şişli adayı Fidan Aslan Eroğlu, İzmir Buca adayı Aydoğan Hepdemirgil, İzmir Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı geri çekildi. İzmir Bayraklı adayı Cevat Durak ve Muğla Bodrum adayı Mehmet Kocadon ile Muharrem İnce’nin dünürü olan İstanbul Silivri adayı Özcan Işıklar MYK listesinde yer almasına rağmen PM’de yapılan kapalı oylamada adaylıkları düşürüldü.    

BUCAK İÇİN AÇIK OY 

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi için MHP’den aday gösterilip daha sonra adaylığı geri çekilen Fatih Bucak ise CHP MYK’da kabul edilen listede yer almasına rağmen PM’den çıkamadı. PM’de Bucak için açık oylama istenmesi üzerine parti yönetiminin bu ismi geri çektiği öğrenildi.

- PM’ye sunulan listede Avcılar adayı Hüseyin Aksu olurken yapılan itirazlar üzerine bu isim çizilerek yerine Turhan Hançerli aday gösterildi.

-İzmir Çiğli ve Narlıdere’de değişim yaşandı. MYK’dan gelen listede Çiğli adayı Ali Engin iken Selim Utku Gümrükçü, Narlıdere adayı Selim Utku Gümrükçü iken Ali Engin oldu. PM’ye sunulan listede Muğla’nın Marmaris ilçesi adayı Ali Acar değiştirilerek Mehmet Oktay aday gösterildi. Zonguldak belediye başkan adayı Ali Uzun’un yerine de PM’de Şenol Sanal aday oldu. PM’de aday listesine Eskişehir Mihalgazi için Bülent Durna, İstanbul Beykoz için Coşkun Tosun eklendi.

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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