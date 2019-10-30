İstanbul’da geçit töreni
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi’nde düzenlenen tören, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in araç üzerinden halkı selamlamasıyla başladı.
Törende Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri askerleri, Jandarma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, muharip gaziler, izciler, bisikletli gruplar ve klasik araçlar geçiş yaptı.
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