İstanbul'da gece yarısı panik anları!
Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi çalışmalarına başladı
Saat 23.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda bulunan ameliyathane kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında yoğun duman oluşurken, yoğun duman nedeniyle yatan hastalar ve yakınları yangın merdiveninden tahliye edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine çağrılan ambulanslarla acil durumda olan hastalar başka hastanelere sevk edildi. Genç, yaşlı çok sayıda hasta ve yakınına ekipler müdahalede bulundu.
'HERKESİ DIŞARI ÇIKARDILAR'
Olay sırasında acil serviste olan bir hasta yakını, “İçeride 2-3 tane yatan çocuk hasta vardı. Herkesi dışarı çıkardılar” dedi. İçeride olan bir diğer vatandaş ise, “Biz odadaydık. Yangın çıkınca bir anda dışarı çıkardılar” diye konuştu.
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