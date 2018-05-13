İstanbul'da fuhuş operasyonu: Katalogtan seçtirmişler!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşyaka’daki bir müzikhol ve pansiyonda yabancı uyruklu kadınların erkeklere pazarlandığı bilgisine ulaştı. Jandarmalar iki mekanı fiziki takibe aldı. Mekan sahiplerinin çalıştıracak kadın temin edebilmek için Ukrayna, Rusya, Belarus ve diğer bağlantılı oldukları ülkelerdeki şahıslara yüklü miktarda parayı gönderdikleri tespit edildi.



Jandarma ekipleri önceki gün iki mekana operasyon düzenledi. Uyuşturucu aramak için dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, adeta açık cezaevine çevrilen pansiyonda, pasaportlarına el konularak tutuldukları ve zorla fuhşa sürüklendikleri tespit edilen biri Kazakistan, biri Kırgızistan, yedisi Rusya ve üçü Ukrayna vatandaşı kadın çetenin elinden kurtardı.







YÜKSEK GELİRLİ İŞ VAADİYLE KANDIRMIŞLAR



Çetenin yurt dışındaki bağlantılarınca 20-25 yaşlarındaki kadınları yüksek gelirli iş vadiyle kandırıp yasal yollardan Türkiye’ye gönderdikleri ve havaalanından özel araçlar ile karşıladıkları, birkaç gün burada konaklayacaksınız diyerek fuhuş yaptırılacak hotele yerleştirdikleri tespit edildi.



MÜŞTERİLERE KATALOGDAN SEÇTİRMİŞLER



Jandarma ekipleri incelemelerinde; 'Mankenlik ajanslarına katalog hazırlıyoruz' vadiyle kandırılan kadınların fotoğrafını çeken çete üyelerinin, her yeni gelen ekip için katalog bastırdığını, müşterilerine e-posta yoluyla katalog yolladığını ve müşterilerden gelen taleplerin VIP araçlarla karşılandığını tespit etti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; kadınları zorla alı koyup fuhşa sürükleyen, çalışmak istemeyen kadınları odaya kilitleyip aç bırakma cezası uygulayan altı çete üyesi hakkında, zorla fuhşa teşvik ve aracılık ile cinsel istismar suçlarından adli işlem başlatıldı.

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