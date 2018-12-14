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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.12.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

İstanbul'da flaş operasyon! 'Ayı' yakalandı

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İstanbul Şişli’de küçük yaştaki çocuklara para vererek kuryelik yaptırdığı tespit edilen ve polisin bir süredir peşinde olduğu “Ayı” lakaplı torbacı ve oğulları kıskıvrak yakalandı. Polisin baskın yaptığı evde yapılan aramalarda bir miktar “skunk” diye tabir edilen ot esrar, pompalı tüfek ve tabanca bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptığı fiziki ve teknik takipler sonucu “Ayı” lakaplı Turan A.’nın Kuştepe’de torbacılık yaptığını belirledi. Tespitin yapılmasının ardından şahsı takibe alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kuştepe İnönü Caddesi üzerindeki torbacının evine girecekleri esnada içeriden 13 yaşındaki E.M.’nin çıktığını gördü. Çocuğun elinde bir şey sakladığını gören polis, uyuşturucu madde olduğunu fark etti. Bunun üzerine polisin soru sorduğu çocuk, içerideki bir şahsın kendisine uyuşturucu maddeyi verip, “Bunu aşağıya indir birazdan biri gelip sana 50 lira verecek, sende elindeki malzemeyi ona ver, bende bunun karşılığında sana harçlık vereceğim” dediğini söyledi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA UYUŞTURUCU KURYELİĞİ YAPTIRMIŞ

Çocuğun söylediklerinin ardından eve baskın düzenleyen polis, içerideki Turan A. ve oğulları Mert A. ile “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan aranan Cem A.’yi gözaltına aldı. Polisin evde yaptığı aramalarda bir miktar “skunk” diye tabir edilen ot esrar, pompalı tüfek ve 12 adet mermi ele geçirdi. Aramaların ardından gözaltına alınan baba Turan ve 2 oğlu emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan A. ve oğlu Cem A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer oğlu Mert A. ise serbest bırakıldı.

TABANCA, MERMİ VE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyon kapsamında polis, Kuştepe Köz Sokak üzerinde takibini yaptığı bir eve daha baskın düzenledi. Burada yapılan aramalarda tabanca ve mermileri basılı şarjör ve yine tabancaya ait 24 adet mermi ile uyuşturucu etkisi olan ve kırmızı reçeteye tabi 89 adet hap ele geçirdi.

Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 480 liraya da polis tarafından el konuldu. Aramaların ardından evde bulunan Derya B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuştepe Polis Merkezine götürülen kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


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