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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
13.10.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

İstanbul'da flaş gelişme! O sokakların isimleri tek tek değişti...

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İstanbul'da flaş gelişme! O sokakların isimleri tek tek değişti...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, aralarında Yaşar Kemal, Eren Bülbül, Melih Cevdet Anday, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Naim Süleymanoğlu'un da bulunduğu isimlerin sokaklara verilmesine ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan İstanbul'da FETÖ'yü çağrıştıran sokak isimlerinin değiştirilmesi için ilçe belediyelerinden önerilerde bulunması talep edilmişti.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, aralarında Yaşar Kemal, Eren Bülbül, Melih Cevdet Anday, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Naim Süleymanoğlu'nun da bulunduğu kişilerin isimlerinin sokaklara verilmesine ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı oturumunun 5. birleşimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.     

Meclis'te, vatandaşlardan gelen şikayetler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan çalışmalar ve ilçe belediyelerinden gelen öneriler doğrultusunda bazı yol isimlerinin değiştirilmesine yönelik teklifi içeren komisyon raporu oylama sunuldu. Rapor, AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.     

Alınan karara göre, Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'na, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun, Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink'in adı verildi. Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'nın adı ise Münir Özkul Sokağı oldu.     

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki Zaman Sokağı'na Melih Cevdet Anday'ın, Bakırköy Şenlikköy'deki Işık Sokağı'na Yaşar Kemal'in, Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılarca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı verildi.     

Beylikdüzü Sahil Mahallesi'ndeki Samanyolu Caddesi'nin adı da Naim Süleymanoğlu Caddesi olarak değiştirildi.     

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, FETÖ'yü çağrıştıran sokak isimlerinin değiştirilmesi için ilçe belediyelerinden önerilerde bulunmasını talep etmişti.  

Himmet, hizmet, Hakan Şükür silindi
Himmet, hizmet, Hakan Şükür silindi
 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.10.2018)
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