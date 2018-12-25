İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürdü. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi. Fırtına ile birlikte başlayan şiddetli yağış zaman zaman etkili oldu.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürdü. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.
Üsküdar sahilde dalgalar dalga kıran boyunu aştı.
Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.
BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.
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