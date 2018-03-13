İstanbul'da fidye operasyonu! Böyle kurtarıldı…

ESENLER’de 22 Şubat 2018 günü, yasadışı yollarla Türkiye’ye geldiği tespit edilen Ş.E., 3 Pakistanlı tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar, bir atölyeye götürdükleri Ş.E.’nin Suudi Arabistan’daki ağabeyini arayarak 50 bin dolar fidye istedi. Ş.E.’nin ağabeyi, kardeşini kurtarmak için istenilen adrese 6 bin dolar para gönderdi. Ancak fidyeciler parayı yeterli bulmadı ve Ş.E.’nin Pakistan’da bulunan anne-babasını arayıp, 50 bin dolar daha para istedi.

TALEPLERİN SONU GELMEDİ

Aile, Türkiye’de bulunan Pakistanlı tanıdıklarını arayarak fidyecilere 40 bin lira teslim etti. Bu parayı da yeterli bulmayan fidyeciler, sürekli para istemeye devam etti. Bu durumdan kurtulamayacaklarını anlayan aile, Türkiye’de bulunan bir başka akrabaları Fahem Babar Kaımkhanı aracılığı ile polise başvurdu. 10 Mart’ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma Müzakere timleri, kamera kayıtlarını incelemeye başladı.

Rehine Müzakere Timleri, Ş.E.’nin Esenler’de birlikte kaldığı ev arkadaşı Ashvan Muhammed Amın’a ulaştı. Aileden alınan paraları fidyecilere ulaştıran kişinin de ev arkadaşı olduğunu saptadı.

24 SAATTE KURTARILDI

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında tutulduğu belirlenen, 18 gün boyunca işkence ve cinsel saldırıya maruz kalan Ş.E., polisin düzenlediği operasyonla, yapılan başvurunun üzerinden 24 saat geçmeden kurtarıldı.

Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma timlerince gözaltına alınan Pakistan uyruklu Rızvan Khan (23), Fuat Ali (26) ve Ş.E. nin ev arkadaşı Ashvan Muhammed Amın (25) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurtarılan Ş.E. ise ailesine teslim edilmek üzere ülkesine gönderildi.

Ş.E’nin Pakintan’da üst düzey yetkili olan akrabası Rehine Müzakere timlerine bir teşekkür yazısı gönderdi. Yazıda; “Her ülkenin iyisi kötüsü vardır. Pakistan vatandaşlarını bu şekilde tanıtan insanımız adına sizden özür dilerim. Bizler saygısız insanlar değiliz, ama içimizde ister istemez cahil insanlar bulunuyor. İnşallah bir dahaki karşılaşmamızda size gerçek Pakistan insanını göstermek nasip olur” dedi.