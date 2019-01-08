İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmada örgütün tepe yönetimiyle irtibat kurdukları ve ByLock kullandıkları belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alınırken 11 şahsın yurt dışında olduğu 2 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda örgütün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan ayrıca aralarında halen örgüt adına aktif olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen 33 zanlıya yönelik gözaltı kararı verildi. Örgütün haberleşme programı ByLock’u da kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şahıstan 11’inin yurt dışında olduğu belirlendi. Türkiye’de olduğu tespit edilen 22 şüpheliden 20’si ise yakalanarak gözaltına alınırken 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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