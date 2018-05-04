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    İstanbul'da feci olay... Reddedilince....

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    04.05.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    İstanbul Zeytinburnu'nda, askerden izne gelen Muhsin S, eski sevgilisinin işyerine giderek tekrar sevgilisi olmasını istedi. Ret cevabı alınca yanında getirdiği tabancayı çıkartarak önce eski sevgilisinin başına ateş etti, daha sonra da başına dayadığı tabancayı ateşledi. Nuran D. ölürken, Muhsin S, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    İstanbulda feci olay... Reddedilince....Polisin ulaştığı bilgilere göre; Muhsin S, vatani görevini yapıyordu, İstanbul'a izne gelmişti. Muhsin S. eski sevgilisini arıyor ve tekrar sevgili olmak istiyordu. Ancak eski sevgilisi Nuran D. bu teklifleri kabul etmiyordu. Muhsin S, izninin son günü Nuran D.'nin çalıştığı Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasına gitti.

    Nuran D.'yi dışarı çağırdı. Buluşmada, Nuran D.'ye tekrar sevgili olmak istediğini söyledi, Nuran D. kabul etmedi. Muhsin S, ısrar etti, Nuran D'den olumsuz yanıt almaya devam edince yanında getirdiği tabancayı çıkardı ve eski sevgilisini başından vurdu. Nuran D. kanlar içinde yere yığılırken, Muhsin S. bu kez tabancayı kendi başına dayayarak ateşledi.

    Nuran D. hayatını kaybetti, Muhsin S. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

    Etiketler: cinayet , intihar , NoMobil , son dakika , haber , haberler , son dakika haberleri , gündem
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