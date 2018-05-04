İstanbul'da feci olay... Reddedilince....

Polisin ulaştığı bilgilere göre; Muhsin S, vatani görevini yapıyordu, İstanbul'a izne gelmişti. Muhsin S. eski sevgilisini arıyor ve tekrar sevgili olmak istiyordu. Ancak eski sevgilisi Nuran D. bu teklifleri kabul etmiyordu. Muhsin S, izninin son günü Nuran D.'nin çalıştığı Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasına gitti.

Nuran D.'yi dışarı çağırdı. Buluşmada, Nuran D.'ye tekrar sevgili olmak istediğini söyledi, Nuran D. kabul etmedi. Muhsin S, ısrar etti, Nuran D'den olumsuz yanıt almaya devam edince yanında getirdiği tabancayı çıkardı ve eski sevgilisini başından vurdu. Nuran D. kanlar içinde yere yığılırken, Muhsin S. bu kez tabancayı kendi başına dayayarak ateşledi.

Nuran D. hayatını kaybetti, Muhsin S. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.