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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa BAKIRHAN /İSTANBUL,(DHA) 
11.06.2019 - 06:41, Son Güncelleme:

İstanbul'da feci kaza! "Bir kişi TEM'e düştü, şaşırdım kaldım"

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İSTANBUL Küçükçekmece'de orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan Ahmet Hıra, "Araç içerisinden bir kişi TEM Otoyolu'na düştü. Ben de şaşırdım, kaldım" dedi.

Kaza; TEM Otoyolu Altınşehir istikameti Karşıkaya Caddesi üzerinde 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BJJ 684 plakalı otomobil, köprü üzerinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunanlardan biri köprü üstünden TEM Otoyolu'na uçtu. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye sevk ederken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mert Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan geriye ölü ve yaralılara ait yola savrulan eşyalar ve ayakkabılar kaldı.

"BİR KİŞİ TEM'E DÜŞTÜ"

Görgü tanığı Ahmet Hıra, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı kaza anında havada gördüğünü belirterek “Araç içerisinden bir kişi TEM Otoyolu'na düştü. Ona orada sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Arabada 6 kişi vardı, 1 tanesi hayatını kaybetti. Çok hızlı geliyorlardı. Ben de şaşırdım, kaldım.” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Mert Karakuş'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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