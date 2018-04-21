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    İstanbul'da feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

    İSTANBUL (İHA)
    21.04.2018 - 13:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul TEM Otoyolu Bahçeşehir'de bariyerleri aşarak taklalar  atan araçta 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Bölgede araç trafiği yoğunlaşırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Başakşehir Bahçeşehir TEM Otoyolu yanyolda meydana gelen kazada otomobil bariyerleri aşarak taklalar attı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

    Kaza, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii yanyolda Esenyurt istikametinde meydana geldi. 10 LL 053 plakalı otomobil iddiaya göre viraja hızlı girerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil ağaçlık alanda taklalar atarak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı.

    Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak sağlık itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ekipler tarafından ambulansa konularak hastaneye sevk edildi. Bölgede araç trafiği yoğunlaşırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    İstanbulda feci kaza: 2si ağır 3 yaralı

    Etiketler: gündem
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