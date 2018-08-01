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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
01.08.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

İstanbul’da feci ATV kazası... Sürücü metrelerce havalandı, protez bacağı da koptu

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İstanbul’da feci ATV kazası... Sürücü metrelerce havalandı, protez bacağı da koptu

İstanbul Beykoz’da yokuş aşağıya aşırı süratli bir şekilde inen otomobil sürücüsü, seyir halindeki sürücünün kontrolünde olan ATV’ye ve bir araca çarptı. Kaza sonucu sürücü metrelerce havalanarak boş araziye düşerken, protez bacağının da koptuğu iddia edildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.40 sıralarında Beykoz Elmalı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evine gitmek üzere ATV aracına binen kimliği belirsiz sürücü kavşağa geldiğinde yavaşladı. O esnada üst yoldan yokuş aşağıya aşırı süratli bir şekilde gelen otomobil sürücüsü, ATV’ye ve bir otomobile çarptı.

İstanbul’da feci ATV kazası kamerada
daha fazla video için

Çarpma sonucu ATV sürücüsü havalanarak cadde üzerindeki boş araziye uçarken, çarpan otomobil ise arazinin demir kapısını yıktı, diğer otomobil ise ters döndü.

İstanbul’da feci ATV kazası... Sürücü metrelerce havalandı, protez bacağı da koptu
Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ATV ve otomobildeki sürücüleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da feci ATV kazası... Sürücü metrelerce havalandı, protez bacağı da koptu
ATV sürücüsü metrelerce havalandı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ATV araçları caddede seyir ettikleri esnada bir otomobil üst yoldan yokuş aşağıya süratli bir şekilde geliyor. Kavşağa gelen otomobil sert bir şekilde ATV’ye ve bir otomobile çarpıyor. Çarpma sonrası ATV sürücüsü havalanarak araziye uçuyor. Otomobil ise demir kapıya çarpıyor. Diğer otomobil ise ters dönüyor. Kazayı duyan ve gören vatandaşlar ise panik halde olay yerine koşuyor.

Protez bacağının uçtuğu iddiası

Kazada yaralanan ATV sürücüsünün daha önceden geçirdiği bir trafik kazasında bacağının koptuğu ve yerine protez bacak takıldığı öğrenildi. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle havalanan 50 yaşlarındaki adamın protez bacağının da araziye uçtuğu iddia edildi. Vatandaşların ise kaza sonrası yaralanan adamın bacağını aradıkları öğrenildi.

Kaza esnasında orada olan Mehmet Çiçek, “Burada her gün kaza oluyor, burada bir uğursuzluk var. Otomobil yukarıdan gelip buraya girdi, ralli yapar gibi burası Bağdat Caddesi'ne döndü. Otomobil, ATV’ye çarptı. Daha önceden bir araç köfteci dükkanına girdi. Yaralının Allah yardımcısı olsun, kendisiyle telefonda görüştüm, durumu iyiymiş. Protez bacağı da varmış, kendisi 50 yaşlarındaydı. Ambulansla götürdüler, burada her gün kaza oluyor” dedi.

Son 2 yılda kavşakta onlarca kaza oldu

Öte yandan kazanın yaşandığı kavşakta son 2 yılda onlarca kaza olduğu öğrenildi. Kavşakta trafik ışıklarının olmaması ve tünel çıkışından itibaren hız yapılmaya müsait olması nedeniyle mevkii de birçok kazanın meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. Çevredeki esnaf ve mahalleli kavşakta yaşanan kazalar nedeniyle duruma çözüm bulunmasını istiyor.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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