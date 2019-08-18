İstanbul’da eşler buluşması

Buluşmada geçen günlerde doğum gününü kutlayan Başak Demirtaş pasta kesti. Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş’a bir fular hediye etti. Başak Demirtaş doğum günü pastasını keserken, “Çok teşekkür ederim, umuyorum ki çok daha özgür günlerde, barış dolu, demokrasinin çok daha güçlü olduğu günleri hep birlikte yaşarız, bunu umuyorum ve diliyorum. Haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşanılan bu zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım’a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

‘YÜREĞİMİZ KENDİSİYLE’

Selvi Kılıçdaroğlu da, “Bir arada oluşumuz önemli. Başak Hanım’ın da belirttiği gibi derin bir kutuplaşma var, bu kutuplaşmanın giderilmesi için daha fazla gayret sarf etmek gerektiğini düşünüyoruz. Başak Hanım’ın doğum günüymüş sanırım, doğum gününü de kutluyoruz. Gecikmiş bir doğum günü kutlaması ve bayramlaşma ziyareti oldu bu. Selahattin Bey’i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiçbir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle” diye konuştu.

Dilek İmamoğlu da, ”Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma. Bugün de Başak Hanım’la ve Selahattin Bey’in kız kardeşi ile ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum. Başak Hanım’ın bir kaç gün önceki doğum günü buluşmaya da vesile oldu. Bir daha ki doğum gününü umut ederim eşiyle birlikte gönlünce kutlar. Dediğim gibi keşke masamız çok daha genişlese, birbirimizi daha iyi tanısak. Umarım gerçek olur” dedi.