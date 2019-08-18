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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’da eşler buluşması

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İstanbul’da eşler buluşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş bir araya geldi. Dün İstanbul Bakırköy’de bir restoranda gerçekleşen buluşmaya, Selahattin Demirtaş’ın kız kardeşi Aygün Demirtaş da katıldı.

Buluşmada geçen günlerde doğum gününü kutlayan Başak Demirtaş pasta kesti. Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş’a bir fular hediye etti. Başak Demirtaş doğum günü pastasını keserken, “Çok teşekkür ederim, umuyorum ki çok daha özgür günlerde, barış dolu, demokrasinin çok daha güçlü olduğu günleri hep birlikte yaşarız, bunu umuyorum ve diliyorum. Haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşanılan bu zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım’a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

‘YÜREĞİMİZ KENDİSİYLE’

Selvi Kılıçdaroğlu da, “Bir arada oluşumuz önemli. Başak Hanım’ın da belirttiği gibi derin bir kutuplaşma var, bu kutuplaşmanın giderilmesi için daha fazla gayret sarf etmek gerektiğini düşünüyoruz. Başak Hanım’ın doğum günüymüş sanırım, doğum gününü de kutluyoruz. Gecikmiş bir doğum günü kutlaması ve bayramlaşma ziyareti oldu bu. Selahattin Bey’i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiçbir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle” diye konuştu.

Dilek İmamoğlu da, ”Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma. Bugün de Başak Hanım’la ve Selahattin Bey’in kız kardeşi ile ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum. Başak Hanım’ın bir kaç gün önceki doğum günü buluşmaya da vesile oldu. Bir daha ki doğum gününü umut ederim eşiyle birlikte gönlünce kutlar. Dediğim gibi keşke masamız çok daha genişlese, birbirimizi daha iyi tanısak. Umarım gerçek olur” dedi. 

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