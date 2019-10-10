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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

İstanbul’da engelli şahıs engelli kardeşini öldürdü

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İstanbul’da engelli şahıs engelli kardeşini öldürdü

Beyoğlu’nda engelli bir şahıs, annesine hakaretler ederek kötü davranan madde bağımlısı engelli kardeşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından 24 saat geçmeden suç aletiyle birlikte yakalanan katil zanlısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı evde yaşayan engelli kardeşler Halit S. ve Tuncay S. (55) olay günü evde tartışmaya başladı. Madde bağımlısı Tuncay S.’nin öz annesine kötü davranması ve hakaretler etmesi üzerine aralarında çıkan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Halit S., mutfaktan eline aldığı ekmek bıçağıyla kardeşi Tuncay S.’yi sırtından 4, omzundan da 1 kez olmak üzere bıçakladı. Olay sonucu kanlar içinde kalan Tuncay S. yere düşerken, zanlı kardeş ise kayıplara karıştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Şahsın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İlk olarak annenin ifadesini alan polis, buradan yola çıkarak kardeş Halit S.’nin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı şahıs, Okmeydanı’nda saklandığı evde 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KARDEŞ KATİLİ TUTUKLANDI

Şahsın yapılan sorgusunda ilk olarak kardeşini öldürmediğini daha sonra bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayda kullandığı bıçağı sakladığı yeri de itiraf eden şahıs, Asayiş Büro Amirliği götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Halit S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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