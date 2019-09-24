İstanbul'da en son deprem ne zaman ve hangi saatlerde oldu? 1907 yılından bugüne
Yaşanan son depremlerin ardından birçok vatandaş, İstanbul'da en son deprem ne zaman oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'da yaşanan 4,6 şiddetindeki deprem ile birlikte Mega Kent'te yaşayanlar en son İstanbul depreminin meydana geldiği tarihi öğrenmek istedi. Peki, İstanbul'da en son deprem ne zaman yaşandı? İşte, İstanbul ve çevresinde yaşanan son depremler hakkında bazı bilgiler
İstanbul ve çevresinde yaşanan son depremler, 1907 yılından bugüne Kandilli Rasathanesi tarafından arşivlenmeye devam ediliyor. Şu ana kadar en fazla 6,2 büyüklüğünde deprem ile karşılaşan İstanbul, en son 4 üzeri depremi ise 2004 yılında yaşamıştı. İşte, 1907 yılından 2008 yılına kadar arşivlenen İstanbul depremleri ve şiddet bilgileri
|SN
|Tarih
|Zaman
|Derinlik(km)
|Ml
|Mw
|1
|1/22/1907
|02:41:00.0
|12
|4.6
|4.7
|2
|10/26/1923
|12:13:16.0
|24
|4.9
|5.3
|3
|9/1/1924
|15
|4.4
|4.6
|4
|6/10/1925
|04:45
|8
|4.5
|4.6
|5
|4/19/1962
|08:22:18.6
|10
|4.4
|4.6
|6
|9/18/1963
|16:58:14.8
|40
|6
|6.2
|7
|9/24/1963
|02:10:44.4
|10
|4.8
|4.9
|8
|4/18/1964
|21:52:54.0
|33
|4.1
|4.3
|9
|6/1/1967
|11:31:36.3
|10
|4.1
|4.3
|10
|8/6/1967
|14:09:33.0
|10
|4.4
|4.5
|11
|4/11/1985
|13:11:45.7
|6
|4.2
|4.4
|12
|10/26/1986
|04:49:29.9
|10
|4.2
|4.3
|13
|6/10/1990
|11:36:43.5
|6
|4.2
|4.3
|14
|2/12/1991
|09:54:58.9
|10
|5
|5.1
|15
|3/3/1991
|08:39:25.5
|10
|4.6
|4.7
|16
|8/17/1999
|01:31:56.3
|15
|4.2
|4.4
|17
|8/17/1999
|01:33:07.4
|7
|5.1
|4.8
|18
|8/17/1999
|01:47:03.8
|12
|4.3
|4.1
|19
|8/17/1999
|04:14:23.3
|10
|4.2
|4.4
|20
|8/17/1999
|05:54:42.1
|5
|4.2
|4.3
|21
|8/17/1999
|20:30:41.4
|15
|4
|4.2
|22
|8/19/1999
|14:15:57.9
|3
|4.2
|4.6
|23
|8/19/1999
|14:24:33.8
|5
|4
|4.2
|24
|8/19/1999
|15:17:45.4
|12
|4.9
|5
|25
|8/19/1999
|15:26:21.2
|4
|4
|4.2
|26
|8/20/1999
|09:28:55.9
|10
|4.5
|4.6
|27
|8/22/1999
|01:47:30.0
|24
|4
|4.2
|28
|8/31/1999
|22:28:33.8
|4
|4.1
|4.3
|29
|9/9/1999
|01:32:08.0
|11
|4.2
|4.1
|30
|9/18/1999
|00:48:25.1
|9
|4.6
|4.7
|31
|9/29/1999
|00:13:06.1
|12
|4.9
|5
|32
|10/20/1999
|23:08:20.1
|7
|4.7
|4.8
|33
|1/31/2000
|14:38:51.2
|10
|4
|4.2
|34
|7/7/2000
|00:15:30.9
|10
|4.5
|4.6
|35
|1/16/2001
|03:33:02.2
|13
|4
|4.2
|36
|5/16/2004
|03:30:48.7
|10
|4.3
|4.3
|37
|9/29/2004
|15:42:07.7
|13
|4
|4.1
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