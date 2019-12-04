İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Aralık elektrik kesintisi programı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 4 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Silivri, Küçükçekmece, Esenyurt, Beyoğlu gibi pek çok Avrupa Yakası ilçesine bakım-onarım çalışmaları gereğince elektrik verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi programı...

04 Aralık 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 8/9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30732-18626)



- MİMAR SİNAN Mh., DUT Sk., KARAKAŞ Sk., HAMARAT Sk., SİPER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31296-25268)



- 50. YIL Mh., 2071. Sk., 2167. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31688-28360)



- TEVFİKBEY Mh., 1.ÇİLEK Sk., 1.CENK Sk., 2.IŞIK Sk., SEÇKİN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31629-11478)



- FATİH Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., DOĞAN ARASLI Bul., BAHÇE YOLU Cd., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 948. Sk., SULTANİYE Mh., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31702-20775)



- TALATPAŞA Mh., 1007. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31716-21625 DEPAR - 1)



- ZİYA GÖKALP Mh., ABDULLAH PAŞA Cd., 2746. Sk., G-1011 Sk., HÜRRİYET Bul., SEYRANTEPE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31800-12760-12023-12754-12022-12753-12026-12027-12025)



- CİHANGİR Mh., BAŞKURT Sk., PÜRTELAŞ Sk., ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI Sk., KAZANCI YOKUŞU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31787-3540)



- MERKEZ Mh., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., KEMALİYE Sk., UFUK Cd., BURÇAK Sk., BOZKIR Sk., ATATÜRK Cd., ÇAPRAZ Sk., EFE Sk., MEYDANCIK Sk., ŞÜKRAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31820-669)



- MERKEZ Mh., ATATÜRK Cd., KARANFİL Sk., NANE Sk., AZİZE Sk., LEYLAK Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., BADEM Sk., REFAH Sk., ŞAHİN Sk., GÜL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31818-153)



- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., EFE Sk., DİŞÇİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31870-21163TM 8.DP)



- GAYRETTEPE Mh., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31888-3388)



- SULTAN MURAT Mh., YENİ Sk., SERBEST Sk., 1.İPEK Sk., 1.CAMİ Sk., 2.KANARYA Sk., 2.ŞEN Sk., 1.YEŞİL Sk., VATAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31889-11108)



- MURATBEY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31900-23480)



- AHMEDİYE Mh., ÇATALCA YOLU Cd., ESKİ CAMİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31901-23344 23196 23706 23717 23048 23178 23046 23652)



- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 165. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31921-28850 tm)



- ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31932-4352)



- GAYRETTEPE Mh., YENER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31887-3563)



- GAYRETTEPE Mh., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31890-3773)



- SULTAN MURAT Mh., KAYA Sk., EDİP Sk., 1.TRAKYA Sk., MİS Sk., SULTAN MURAT Cd., GÜRAY Sk., ÇİZMECİ Sk., AYTÜRK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31891-11431)



- DİKİLİTAŞ Mh., YEŞİLÇİMEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31892-5003)



- GÜLBAHAR Mh., ÇULLUK Sk., GALATA DERESİ Cd., KUMRU 1 Sk., ÜLKÜ Sk., GÜLBAHAR Cd., SERÇE Sk., ÇİL Sk., ÇİMEN 1 Sk., KANARYA Sk., MECİDİYEKÖY Mh., GÜLBAHAR Cd., KEKİK Sk., ŞAHİNLER Sk., EMEK 1 Sk., ÇİLEK ARALIĞI Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31894-9379 T.M.)



- FULYA Mh., MEVLÜT PEHLİVAN YANI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31903-3961)



- ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31904-3342)



- ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31905-3469)



- YENİ MAHALLE Mh., 1.ER Sk., 4.ŞEN Sk., ŞEHİT AYHAN KOCAMAN Sk., İNÖNÜ Cd., ARA-3 Sk., 2.OĞUZHAN Sk., ETİ Sk., ATILGAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31886-11634)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1291. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31917-28850 tm)



- FERAHEVLER Mh., ÇAMSELVİ Sk., FİDAN Sk., FİLİZ Sk., MECİDİYE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31933-)



- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31973-21406)



- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., CEMİL MERİÇ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31974-20404)



- ATATÜRK Mh., ATATÜRK Cd., FUNDA Sk., KORDONBOYU Cd., DERAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32017-22032)



- PINARTEPE Mh., LEYLAK 4 Sk., MENEKŞE 1 Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., CAN 2 Sk., BARBAROS 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32018-22379)



- PINARTEPE Mh., GÜRGEN Sk., ATATÜRK Cd., KİRAZLI Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32019-22301)



- FULYA Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında GAYRETTEPE Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32027-3961 3388)



- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32028-9079,9171 T.M.)



- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31972-22966)



- ÜNİVERSİTE Mh., SELVİ Sk., AŞIK MAHZUNİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31969-20115)



- ÜNİVERSİTE Mh., SELVİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31970-27384)



- ÜNİVERSİTE Mh., TOKER KARDEŞLER Sk., JAN. KOM. ONB. KADİR DEMİR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31971-20485)



- SARIGÖL Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31987-28630 TM)



- ESENTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31988-28773 TM)



- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31989-29580 tm)



- ESKİ HABİPLER Mh., ÇINARLI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32010-29328 TM)



- DELİKLİKAYA Mh., CUMA Sk., SANDAL Sk., PLATO Sk., İMAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32016-27251)



- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32032-9289,9095,9467 T.M.)



- HAMİDİYE Mh., SEVGİ Sk., SÖYLER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32037-9581 T.M.)



- HAMİDİYE Mh., SEVGİ Sk., KAHVECİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32039-9800 T.M.)



- HAMİDİYE Mh., HASDAL Cd., GÜNAL Sk., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., KAYMAK Sk., FERMAN Cd., GÜLEN Sk., MERKEZ Mh., DESTAN Sk., KUMRAL Sk., SERPİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32041-9634 T.M.)



- GÜNEŞLİ Mh., HELVACI ÇIKMAZI Sk., HELVACI Sk., CUMHURİYET Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32052-31397)



- TELSİZLER Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32066-9197,9397 T.M.)



- MERKEZ Mh., BURCU Sk., ECE Sk., TATLIPINAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32048-9385 T.M.)



- GÜNEŞLİ Mh., 5/A Sk., BARIŞ Sk., EREN Sk., VAKIFLAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32050-31401)



- TELSİZLER Mh., ULU Sk., ÜLKÜMEN Sk., TAŞKAYA Sk., EKMEKÇİ Sk., ATICI Sk., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32051-9197 T.M.)



- GÜNEŞLİ Mh., 8. Sk., 7. Sk., 9/1. Sk., YASİN Sk., ANAFARTALAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32053-31695)



- ORTABAYIR Mh., TALATPAŞA Cd., DUTLUK Cd., DÜZ Sk., TUNÇ Sk., GÜLBAŞ Sk., BİRBEN Sk., BELLER Sk., HAKİM Sk., FENER Sk., TELSİZLER Mh., BİRBEN Sk., ATEŞ Sk., HORA Sk., ULU Sk., İKİZLER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32054-9397 T.M. )



- BEŞTELSİZ Mh., 101 Sk., 101/1 Sk., TELSİZ Mh., 76 Sk., 85, 85/10 Sk., 85/11 Sk., 85/12 Sk., 85/13 Sk., 85/14 Sk., 85/2 Sk., 85/3 Sk., 85/3A Sk., 85/3B Sk., 85/4 Sk., 85/4A Sk., 85/5 Sk., 85/6 Sk., 85/7 Sk., 85/8 Sk., 85/9 Sk., 94/2 Sk., 94/3 Sk., 94/4 Sk., 94/5 Sk., KAKTÜS Sk., TOMURCUK Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32060-1886)



- BEŞTELSİZ Mh., 101 Sk., 101/1 Sk., 75/2 Sk., TELSİZ Mh., 85/9 Sk., 85/15 Sk., DR. SADIK AHMET Sk., NERGİS Sk., PAPATYA Sk., TOMURCUK Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32062-1850)



- NENEHATUN Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32084-29092)



- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., ADALET ÇIKMAZI Sk., AKAY ÇIKMAZI Sk., KORAY Sk., KÜLTÜR Sk., İSMAİL TAN Sk., AKIN Sk., GÜN Sk., ÜMRAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32069-25268-25741-25267)



- ANADOLU Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:20-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32082-28801)



- ZEYTİNLİK Mh., MOR MENEKŞE Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32077-1349A)



- ŞAMLAR Mh., KAYABAŞI Mh., İSTİKLAL Cd., FATİH SULTAN MEHMET Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32083-29078-29747-29757-29738-28733-28901-28809)



- KARTALTEPE Mh., BİTİŞİK BAĞLAR Sk., GÜLAY Sk., YALÇIN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32079-1176)



- ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32081-29024-2373-29522)