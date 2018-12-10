İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Aralık elektrik kesintisi

10 Aralık Pazartesi gününe dair elektrik kesintisi bilgilerini yayımlayan dağıtım şirketi, kesinti yaşanan bölgelerdeki çalışmaların bilgisini kamuoyuyla paylaştı. İşte, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevaben bazı bilgiler

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- MERKEZ Mh., FERİKÖY FIRIN Sk., GÜVENÇ Sk., İYİNİYET Sk., AHENK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19078-3435)



- İNÖNÜ Mh., ELMADAĞ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19084-3692)



- İSTASYON Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., SÜMBÜL TEPE Sk., 2.SAKARYA Sk., 1.YUNUS EMRE Cd., KARAGÜL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19133-11593)



- HALKALI MERKEZ Mh., 1.ÇEŞME Sk., 1.POSTA Sk., 1211. Sk., HALKALI İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19134-11082)



- TOPÇULAR Mh., 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19135-8795)



- HALKALI MERKEZ Mh., 1.ÇINAR Sk., 1.İKİTELLİ Cd., PINAR Sk., ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19136-11471)



- HALKALI MERKEZ Mh., SARMAŞIK Sk., SÖNMEZ Sk., EGEMEN Sk., 1206 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19137-11449)



- MERKEZ Mh., GÜVENÇ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19082-3153)



- TOPÇULAR Mh., DEMİRKAPI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19139-8698)



- HALKALI MERKEZ Mh., 1.MERT Sk., YENİLMEZ Sk., NAR ÇİÇEĞİ Sk., 1.BARBAROS Sk., KÖYÜSTÜ Sk., MAHMUTBEY Cd., ÖMRÜM Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19225-11528)



- ESENTEPE Mh., 2390. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19233-28089 tm)



- ADNAN KAHVECİ Mh., ÇAMBAŞI Cd., AVRUPA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19248-21400)



- YILDIZTABYA Mh., YILDIZTABYA Cd., ORTANCALI Sk., AŞİKAR Sk., SÖĞÜTLÜ Sk., BEDİR Sk., TAŞOCAĞI DİKYOL Sk., MEHMET ÇOLAKOĞLU Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19309-28268 TM)



- YENİDOĞAN Mh., ÇETİN Sk., DOĞAN Sk., HAYAT Sk., KUYU Sk., ARA Sk., DAR Sk., CAMİ Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19310-28347 TM)



- SAZLIBOSNA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19242-28608)



- FİRUZKÖY Mh., ALİ GÜLMEZ Cd., LATİFE HANIM Sk., FİRUZKÖY BULVARI Bul., ŞAFAK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19263-21843)



- BALABANAĞA Mh., DARÜLFÜNUN Cd., ORDU Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19284-2287 TM)



- SÜLEYMANİYE Mh., AYŞEKADIN HAMAMI Sk., AVNİPAŞA Sk., KİRAZLI MESCİT Sk., MOLLA HÜSREV Mh., EMİRHOCA Sk., MÜŞKÜLE Sk., KAYSERİLİ AHMETPAŞA Sk., HOCA GIYASETTİN Mh., TİRENDAZ Sk., DİVANEFENDİ Sk., YOĞURTÇUOĞLU Sk., YÜKSEKOLUK Sk., VEFA Cd., ŞİFAHANE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19283-2160 TM)



- GAZİ Mh., 1453. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19224-28002 tm)



- HARAÇÇI Mh., SARI MİMOZA Sk., ŞENKAYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19257-28819)



- YEŞİLPINAR Mh., EFENDİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19281-28223 TM)



- MERKEZ Mh., ANADOL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19307-21929 DP:6)



- FERHATPAŞA Mh., TAŞKÖPRÜ Sk., İZZETTİN Mh., TAŞLI PARA Cd., BÜLENT KARPAT Sk., NİYAZİ TOPTOPRAK Sk., NAFİ TALU Sk., HÜLYA CÖMERT Sk., İBRAHİM KOLCUOĞLU Sk., TATLIPINAR Sk., SADULLAH BOZ Sk., ŞERİF AKYÜREK Sk., GÖKÇEK ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19302-23435 23081 23170)



- ZEKERİYAKÖY Mh., GÜLHATMİ ÇIKMAZI Sk., AKŞAM SEFASI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19338-4647)



- ORMANLI Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., KARACAKÖY Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19314-23563 23561 23306 23568 23645 23265 23688 23229 23104)



- ORMANLI Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 17:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19315-23563 23561 23306 23568 23645 23265 23688 23229 23104)



- ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19330-28089 tm)



- GÜZELTEPE Mh., AKDENİZ Cd., ÖZNUR Sk., 1.NİLGÜN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19320-9164-İLGİLİ DEPARI)



- BEŞTELSİZ Mh., BELEDİYE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19321-1582)



- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., BEŞKARDEŞLER 1 Sk., BEŞKARDEŞLER 2 Sk., BEŞKARDEŞLER 3 Sk., BEŞKARDEŞLER 4 Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19322-1141)



- MASLAK Mh., BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19337-4271)



- YEŞİLKENT Mh., G-173 Sk., G-174 Sk., G-175 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19352-20148 DP:2)



- FERHATPAŞA Mh., ÇAKIL Mh., ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., KABAKÇA Mh., İHSANİYE Mh., AKALAN Mh., AYDINLAR Mh., BAŞAK Mh., BELGRAT Mh., GÖKÇEALİ Mh., SUBAŞI Mh., YAYLACIK Mh., FATİH Mh., ATATÜRK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 04:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19362-23510 23570 23110 23690 23580 23090 23590 23070 23390 23600 23200 23700)



- ORUÇREİS Mh., 634. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18545-18273-18227)



- ORUÇREİS Mh., 635. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18547-18227)