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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

İstanbul'da elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul'da elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 18 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programı

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI Sk., 1.MEŞE ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25545-9743)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25544-9744 TM)

- ÇİFTLİKKÖY Mh., BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25553-23244 24026 23687 23098 23097 23449 23713 23657 23105 23513 23636 23648 23433 23227 23416 23215 23247)

- FATİH Mh., 852. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25559-20611 DEPAR 1)

- AKŞEMSETTİN Mh., ŞEHİT KUBİLAY Sk., HALICILAR Cd., OKUMUŞ ADAM Sk., FEVZİPAŞA Cd., ALİ KUŞÇU Mh., TAYLASAN Sk., NALBANT DEMİR Sk., MIHÇILAR Cd., MACAR KARDEŞLER Cd., KIZTAŞI Cd., HULUSİ NOYAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25600-2360 TM)

- MERKEZ Mh., ÇUKURÇEŞME Cd., CUMHURİYET Mey., FERAH Sk., HASTANE Sk., HACI HASAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25608-28287 tm)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279/1. Sk., 1285. Sk., 1427/1. Sk., 1427. Sk., 1428. Sk., 1429. Sk., 1429/2. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1434. Sk., 1435. Sk., 1436. Sk., 1437. Sk., 1439. Sk., 1469. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481. Sk., 1481/1. Sk., 1482. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25609-28850 tm)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., GEMLİK Cd., YAZAR Sk., YENİCİ MEHMET Sk., MEVLÜT Sk., YEMİN Sk., MİNE Sk., İHYA Sk., KARASU Sk., ALTINOVA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25625-26000)

- ŞİRİNEVLER Mh., ÇAVUŞPAŞA Cd., SERKAN Sk., DEREBOYU Cd., BADEMALTI Sk., ACI BADEM Sk., DOLUNAY Sk., KERİMÇAVUŞ Cd., MİMARBAŞI Sk., BİLGE 2 Sk., SEZGİN 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25657-853)

- AMBARLI Mh., ÖĞRETMENLER Cd., ÖĞRETMEN Sk., ÇELİK Sk., ÇİMENLİ Sk., KAMELYA Sk., BEŞEVLER Sk., CEYHAN Sk., MARTI Sk., FAİK BEY Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25704-21137)

- ORTAKÖY Mh., ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25705-3200)

- ESKİ HABİPLER Mh., TÜREL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25645-29045 TM)

- KUMBURGAZ Mh., KAMİLOBA Mh., YENİMAHALLE Mh., BAHÇELİEVLER Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25664-24100 24129 24322 24333 24156 24268 24127 24373 24176 24199 24226 24381 24232 24045 24312 24146 24032 24339 24323 24038 24039 24041 24040 24371 24495 24096 24370 24385 24029 24042 24103 24102 24047 24049 24048 24468 24274 24296 24307 24369 24044 24324 24399 24447 24108 24290)

- ŞİRİNEVLER Mh., MAHMUTBEY 16. Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., MAHMUTBEY 19. Sk., MAHMUTBEY 15. Sk., MAHMUTBEY 14. Sk., AK Sk., AKGÜN Cd., MAHMUTBEY Cd., CAMİ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25658-133)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25681-4274-4278)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25682-4280)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25685-4280)

- DEMİRKAPI Mh., BAĞCILAR ASFALTI Cd., TURGUT REİS Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25688-31072)

- FATİH Mh., PAZAR Cd., FINDIK Sk., FİDAN Sk., BAHÇELİ Sk., BAHTİYAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25693-31443)

- MECİDİYE Mh., FISTIKLI KÖŞK ARALIĞI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-16:50 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25694-3777)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., OLİMPİYAT Cd., ZAĞRANOS PAŞA Sk., İBRAHİM MÜTEFERRİKA Cd., YAKUPLU Mh., 224. Sk., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25708-20400)

- ORTAKÖY Mh., PORTAKAL YOKUŞU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25709-3652)

- ÜNİVERSİTE Mh., CİVAN Sk., ZAMBAK Sk., SELVİ Sk., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., DİLBER Sk., ÇARDAK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25711-20221)

- ÜNİVERSİTE Mh., CİVAN Sk., ZAMBAK Sk., SELVİ Sk., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., DİLBER Sk., ÇARDAK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25712-20221)

- ÜNİVERSİTE Mh., ŞİFA Sk., SIHHİYE Sk., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., ÇİMLİ Sk., CAN Sk., SELVİ Sk., ŞEHİT DOĞAN ÇABUK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25714-21094)

- ÜNİVERSİTE Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25717-21038)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25734-3167)

- ORTAKÖY Mh., DEREBOYU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25702-3414)

- MİMAR SİNAN Mh., 94. Sk., 93. Sk., ATATÜRK Cd., DAVUTPAŞA Mh., 55. Sk., 56. Sk., 57. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25742-18004)

- DAVUTPAŞA Mh., YILDIZ Cd., DAVUTPAŞA Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25743-18039)

- KARTALTEPE Mh., 1.PEHLİVAN Sk., 1.MALAZGİRT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25719-11452)

- KARTALTEPE Mh., HİSAR Sk., 2.YALÇIN Sk., 2.KARADENİZ Sk., 1.MALAZGİRT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25720-11481)

- BEYCİLER Mh., GÖKYÜZÜ Cd., AKYAR Cd., KARŞIYAKA Sk., BEYAZAĞAÇ Sk., SAĞDUYU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25761-25458-25023-25150-26275-25177-25222)

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