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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.12.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Aralık elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Aralık elektrikler ne zaman gelecek?

20 Aralık Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen kesintilerin ardından elektrikler ne zaman gelecek sorusu gündem konusu oldu. Elektrik kesintisi hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında bazı bilgiler

Elektrik kesintisi, 20 Aralık Perşembe günü birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında dağıtım şirketlerinden alınan kesinti ve onarım saati bilgileri 

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- FİRUZKÖY Mh., POYRAZ Cd., İMECE Sk., ÇETE Sk., KURT Sk., GÖZTAŞI Sk., CANBAZ Sk., DALGA Sk., DURAK Sk., DEĞİRMENCİ Sk., EMEK Sk., EMİN Sk., KOZA Sk., DURMAZ Sk., ÜLKER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19276-20695)

- MERKEZ Mh., HALİTPAŞA Cd., ALİ GALİPBEY Cd., SALİHPAŞA Cd., NECATİBEY Sk., HEDEF Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19318-8030)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19317-8014)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., HALKALI Cd., 1.ÇEŞME Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19415-12495)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1.POSTA Sk., HALKALI İSTASYON Cd., 1.ÇEŞME Sk., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19414-12505)

- GÜNEŞLİ Mh., BARIŞ Sk., 5. Sk., 5/A Sk., KULOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19444-31401)

- CEVATPAŞA Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19461-8207)

- İSTASYON Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19416-12281)

- 75. YIL Mh., 1306. Sk., 1308. Sk., 1309. Sk., 1310. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1326/1. Sk., 1325/1. Sk., 1326/2. Sk., 1326/3. Sk., 1327. Sk., 1327/1. Sk., CUMHURİYET Cd., İSMETPAŞA Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19511-29219 tm)

- AYVANSARAY Mh., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., MÜRSELPAŞA Cd., BALAT Mh., HIZIR ÇAVUŞ FIRINI Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ Sk., MÜRSELPAŞA Cd., VODİNA Cd., YILDIRIM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19538-2332 TM)

- İSTASYON Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19417-12282)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 790. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19442-28041 tm)

- MERKEZ Mh., BÜLBÜL Sk., MESER BURNU Cd., BÜYÜKDERE Mh., EMSAL ÇIKMAZI Sk., PİYASA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19494-4261)

- PTT EVLERİ Mh., BAHÇEKÖY Cd., KESTANE Sk., KIRMIZIGÜL Sk., MANOLYA Sk., MESİRE Sk., SÜMBÜL Sk., ÇİMEN Sk., KANARYA Sk., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., ÇUVALCI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19493-4191)

- MALTEPE Mh., CEBE ALİ BEY Sk., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19499-8130)

- MERKEZEFENDİ Mh., G/41 Sk., G/42 Sk., G/43 Sk., G/44 Sk., G/45 Sk., G/46 Sk., G/47 Sk., G/48 Sk., G/49 Sk., G/50 Sk., G/51 Sk., G/57 Sk., G/58 Sk., G/60 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., YENİ ÇİFTLİK YOLU Sk., SEYİTNİZAM Mh., G/37 Sk., G/39 Sk., G/40 Sk., YUNUS EMRE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19505-1745)

- AKŞEMSETTİN Mh., AYTAÇ Sk., ELMAS Sk., HAN Sk., SELİMPAŞA Sk., SUNA Sk., ÇAKMAK Sk., ÖZEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19512-28111 tm)

- GÜZELTEPE Mh., BİRSEN Sk., KASIMPATI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19516-28330 TM)

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TAYA HATUN Mh., SURURİ Mh., HACI KÜÇÜK CAMİİ Sk., HACI KÜÇÜK Sk., KAPUTÇULAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19536-2288 TM )

- ALİ KUŞÇU Mh., BAŞİMAM Sk., BAŞHOCA Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., BOYACI KAPISI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., DARÜŞŞAFAKA ÖN Sk., FATİH Cd., FERAİZCİ Sk., FEVZİPAŞA Cd., MALTA ÇARŞISI Sk., YEDİ EMİRLER Sk., İSLAMBOL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19539-2114 TM)

- KAVAKLI Mh., YEŞİM Sk., ÇİLEK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19562-22612 DP:9)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., ÖZTEKİN Sk., YEDİ BAŞAK Sk., SERAMİK Sk., DİLŞAH Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19518-28787)

- BALIKYOLU Mh., 472. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19553-20509 dp:4)

- BALIKYOLU Mh., 478. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19554-20891 DP:3)

- YEŞİLKENT Mh., G-220 Sk., G-183 Sk., G-187 Sk., UĞUR MUMCU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19569-20548)

- BALIKYOLU Mh., 421. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19548-21991 dp:5)

- BALIKYOLU Mh., 460. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19550-20293 dp:6)

- BALIKYOLU Mh., BALIK YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19551-21991 dp:5)

- İMRAHOR Mh., ABDULLAH GÜL Cd., ÖZGÜVEN Sk., ÖZTOPRAK Sk., SEVBAN MEHMET Cd., İMRAHOR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19571-28446)

- YASSIÖREN Mh., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., SARIGAZİ Sk., DOLUNAY Sk., AĞAÇKAKAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19558-22873-22859-22860-22275-22866-22868-22676-20724-20725-20726-20727-20728-20729-27660)

- MİMAR SİNAN Mh., HÜSNÜ ÇAĞLAR Sk., HAYRETTİN MUCUK Sk., FAHRETTİN BERKTAŞ Sk., MUHARREM MUNDUZ Sk., RAGIP SEVİMLİ Sk., HASAN DÜZAĞAÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19560-25896)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19561-27118)

- ORUÇREİS Mh., YILDIRIM Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18575-18212-18232)

ÜMRANİYE KESİNTİ LİSTESİ

09:30 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: İKBAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLBEYAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHMETCİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ELMALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ 

12:00 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK 

09:30 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZENGİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ 

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: MURATAĞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: DÖNMEDOLAP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: EMİN ONGAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: TUNUSBAĞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: VİRANSARAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: FETHİ GEMUHLUOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ŞAİR NAİLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KEFÇEDEDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: NAMIKPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HALK 
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ 

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SARIKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖKSUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEDİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAYSAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: POLEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖNÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇİFTLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATTAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEKÇİ 

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇALDAĞ 
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ERCİYES 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: NEMRUT ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SARIÇİĞDEM 

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

11:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MEDİHA TURHAN TANSEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BERNA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇANGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NEVZAD AYASBEYOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ALBAY SUAT KARADAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ 

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLİZAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MAHİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY 
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CENGİZ TOPEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEYAZIT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜLYA
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