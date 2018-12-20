İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Aralık elektrikler ne zaman gelecek?
20 Aralık Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen kesintilerin ardından elektrikler ne zaman gelecek sorusu gündem konusu oldu. Elektrik kesintisi hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında bazı bilgiler
Elektrik kesintisi, 20 Aralık Perşembe günü birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında dağıtım şirketlerinden alınan kesinti ve onarım saati bilgileri
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
- FİRUZKÖY Mh., POYRAZ Cd., İMECE Sk., ÇETE Sk., KURT Sk., GÖZTAŞI Sk., CANBAZ Sk., DALGA Sk., DURAK Sk., DEĞİRMENCİ Sk., EMEK Sk., EMİN Sk., KOZA Sk., DURMAZ Sk., ÜLKER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19276-20695)
- MERKEZ Mh., HALİTPAŞA Cd., ALİ GALİPBEY Cd., SALİHPAŞA Cd., NECATİBEY Sk., HEDEF Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19318-8030)
- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19317-8014)
- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., HALKALI Cd., 1.ÇEŞME Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19415-12495)
- HALKALI MERKEZ Mh., 1.POSTA Sk., HALKALI İSTASYON Cd., 1.ÇEŞME Sk., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19414-12505)
- GÜNEŞLİ Mh., BARIŞ Sk., 5. Sk., 5/A Sk., KULOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19444-31401)
- CEVATPAŞA Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19461-8207)
- İSTASYON Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19416-12281)
- 75. YIL Mh., 1306. Sk., 1308. Sk., 1309. Sk., 1310. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1326/1. Sk., 1325/1. Sk., 1326/2. Sk., 1326/3. Sk., 1327. Sk., 1327/1. Sk., CUMHURİYET Cd., İSMETPAŞA Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19511-29219 tm)
- AYVANSARAY Mh., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., MÜRSELPAŞA Cd., BALAT Mh., HIZIR ÇAVUŞ FIRINI Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ Sk., MÜRSELPAŞA Cd., VODİNA Cd., YILDIRIM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19538-2332 TM)
- İSTASYON Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19417-12282)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 790. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19442-28041 tm)
- MERKEZ Mh., BÜLBÜL Sk., MESER BURNU Cd., BÜYÜKDERE Mh., EMSAL ÇIKMAZI Sk., PİYASA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19494-4261)
- PTT EVLERİ Mh., BAHÇEKÖY Cd., KESTANE Sk., KIRMIZIGÜL Sk., MANOLYA Sk., MESİRE Sk., SÜMBÜL Sk., ÇİMEN Sk., KANARYA Sk., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., ÇUVALCI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19493-4191)
- MALTEPE Mh., CEBE ALİ BEY Sk., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19499-8130)
- MERKEZEFENDİ Mh., G/41 Sk., G/42 Sk., G/43 Sk., G/44 Sk., G/45 Sk., G/46 Sk., G/47 Sk., G/48 Sk., G/49 Sk., G/50 Sk., G/51 Sk., G/57 Sk., G/58 Sk., G/60 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., YENİ ÇİFTLİK YOLU Sk., SEYİTNİZAM Mh., G/37 Sk., G/39 Sk., G/40 Sk., YUNUS EMRE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19505-1745)
- AKŞEMSETTİN Mh., AYTAÇ Sk., ELMAS Sk., HAN Sk., SELİMPAŞA Sk., SUNA Sk., ÇAKMAK Sk., ÖZEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19512-28111 tm)
- GÜZELTEPE Mh., BİRSEN Sk., KASIMPATI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19516-28330 TM)
- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TAYA HATUN Mh., SURURİ Mh., HACI KÜÇÜK CAMİİ Sk., HACI KÜÇÜK Sk., KAPUTÇULAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19536-2288 TM )
- ALİ KUŞÇU Mh., BAŞİMAM Sk., BAŞHOCA Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., BOYACI KAPISI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., DARÜŞŞAFAKA ÖN Sk., FATİH Cd., FERAİZCİ Sk., FEVZİPAŞA Cd., MALTA ÇARŞISI Sk., YEDİ EMİRLER Sk., İSLAMBOL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19539-2114 TM)
- KAVAKLI Mh., YEŞİM Sk., ÇİLEK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19562-22612 DP:9)
- MEHMET AKİF ERSOY Mh., ÖZTEKİN Sk., YEDİ BAŞAK Sk., SERAMİK Sk., DİLŞAH Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19518-28787)
- BALIKYOLU Mh., 472. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19553-20509 dp:4)
- BALIKYOLU Mh., 478. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19554-20891 DP:3)
- YEŞİLKENT Mh., G-220 Sk., G-183 Sk., G-187 Sk., UĞUR MUMCU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19569-20548)
- BALIKYOLU Mh., 421. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19548-21991 dp:5)
- BALIKYOLU Mh., 460. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19550-20293 dp:6)
- BALIKYOLU Mh., BALIK YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19551-21991 dp:5)
- İMRAHOR Mh., ABDULLAH GÜL Cd., ÖZGÜVEN Sk., ÖZTOPRAK Sk., SEVBAN MEHMET Cd., İMRAHOR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19571-28446)
- YASSIÖREN Mh., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., SARIGAZİ Sk., DOLUNAY Sk., AĞAÇKAKAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19558-22873-22859-22860-22275-22866-22868-22676-20724-20725-20726-20727-20728-20729-27660)
- MİMAR SİNAN Mh., HÜSNÜ ÇAĞLAR Sk., HAYRETTİN MUCUK Sk., FAHRETTİN BERKTAŞ Sk., MUHARREM MUNDUZ Sk., RAGIP SEVİMLİ Sk., HASAN DÜZAĞAÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19560-25896)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19561-27118)
- ORUÇREİS Mh., YILDIRIM Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18575-18212-18232)
ÜMRANİYE KESİNTİ LİSTESİ
09:30 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: İKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLBEYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHMETCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ELMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ
12:00 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK
09:30 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: MURATAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: DÖNMEDOLAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: EMİN ONGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: TUNUSBAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: VİRANSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: FETHİ GEMUHLUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ŞAİR NAİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KEFÇEDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: NAMIKPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HALK
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SARIKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖKSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: POLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖNÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATTAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEKÇİ
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇALDAĞ
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: NEMRUT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SARIÇİĞDEM
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
|11:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MEDİHA TURHAN TANSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BERNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇANGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NEVZAD AYASBEYOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ALBAY SUAT KARADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLİZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜLYA
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