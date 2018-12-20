İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Aralık elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi, 20 Aralık Perşembe günü birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında dağıtım şirketlerinden alınan kesinti ve onarım saati bilgileri

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- FİRUZKÖY Mh., POYRAZ Cd., İMECE Sk., ÇETE Sk., KURT Sk., GÖZTAŞI Sk., CANBAZ Sk., DALGA Sk., DURAK Sk., DEĞİRMENCİ Sk., EMEK Sk., EMİN Sk., KOZA Sk., DURMAZ Sk., ÜLKER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19276-20695)



- MERKEZ Mh., HALİTPAŞA Cd., ALİ GALİPBEY Cd., SALİHPAŞA Cd., NECATİBEY Sk., HEDEF Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19318-8030)



- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19317-8014)



- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., HALKALI Cd., 1.ÇEŞME Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19415-12495)



- HALKALI MERKEZ Mh., 1.POSTA Sk., HALKALI İSTASYON Cd., 1.ÇEŞME Sk., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19414-12505)



- GÜNEŞLİ Mh., BARIŞ Sk., 5. Sk., 5/A Sk., KULOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19444-31401)



- CEVATPAŞA Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19461-8207)



- İSTASYON Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19416-12281)



- 75. YIL Mh., 1306. Sk., 1308. Sk., 1309. Sk., 1310. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1326/1. Sk., 1325/1. Sk., 1326/2. Sk., 1326/3. Sk., 1327. Sk., 1327/1. Sk., CUMHURİYET Cd., İSMETPAŞA Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19511-29219 tm)



- AYVANSARAY Mh., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., MÜRSELPAŞA Cd., BALAT Mh., HIZIR ÇAVUŞ FIRINI Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ Sk., MÜRSELPAŞA Cd., VODİNA Cd., YILDIRIM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19538-2332 TM)



- İSTASYON Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19417-12282)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 790. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19442-28041 tm)



- MERKEZ Mh., BÜLBÜL Sk., MESER BURNU Cd., BÜYÜKDERE Mh., EMSAL ÇIKMAZI Sk., PİYASA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19494-4261)



- PTT EVLERİ Mh., BAHÇEKÖY Cd., KESTANE Sk., KIRMIZIGÜL Sk., MANOLYA Sk., MESİRE Sk., SÜMBÜL Sk., ÇİMEN Sk., KANARYA Sk., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., ÇUVALCI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19493-4191)



- MALTEPE Mh., CEBE ALİ BEY Sk., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19499-8130)



- MERKEZEFENDİ Mh., G/41 Sk., G/42 Sk., G/43 Sk., G/44 Sk., G/45 Sk., G/46 Sk., G/47 Sk., G/48 Sk., G/49 Sk., G/50 Sk., G/51 Sk., G/57 Sk., G/58 Sk., G/60 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., YENİ ÇİFTLİK YOLU Sk., SEYİTNİZAM Mh., G/37 Sk., G/39 Sk., G/40 Sk., YUNUS EMRE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19505-1745)



- AKŞEMSETTİN Mh., AYTAÇ Sk., ELMAS Sk., HAN Sk., SELİMPAŞA Sk., SUNA Sk., ÇAKMAK Sk., ÖZEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19512-28111 tm)



- GÜZELTEPE Mh., BİRSEN Sk., KASIMPATI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19516-28330 TM)



- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TAYA HATUN Mh., SURURİ Mh., HACI KÜÇÜK CAMİİ Sk., HACI KÜÇÜK Sk., KAPUTÇULAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19536-2288 TM )



- ALİ KUŞÇU Mh., BAŞİMAM Sk., BAŞHOCA Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., BOYACI KAPISI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., DARÜŞŞAFAKA ÖN Sk., FATİH Cd., FERAİZCİ Sk., FEVZİPAŞA Cd., MALTA ÇARŞISI Sk., YEDİ EMİRLER Sk., İSLAMBOL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19539-2114 TM)



- KAVAKLI Mh., YEŞİM Sk., ÇİLEK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19562-22612 DP:9)



- MEHMET AKİF ERSOY Mh., ÖZTEKİN Sk., YEDİ BAŞAK Sk., SERAMİK Sk., DİLŞAH Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19518-28787)



- BALIKYOLU Mh., 472. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19553-20509 dp:4)



- BALIKYOLU Mh., 478. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19554-20891 DP:3)



- YEŞİLKENT Mh., G-220 Sk., G-183 Sk., G-187 Sk., UĞUR MUMCU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19569-20548)



- BALIKYOLU Mh., 421. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19548-21991 dp:5)



- BALIKYOLU Mh., 460. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19550-20293 dp:6)



- BALIKYOLU Mh., BALIK YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19551-21991 dp:5)



- İMRAHOR Mh., ABDULLAH GÜL Cd., ÖZGÜVEN Sk., ÖZTOPRAK Sk., SEVBAN MEHMET Cd., İMRAHOR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19571-28446)



- YASSIÖREN Mh., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., SARIGAZİ Sk., DOLUNAY Sk., AĞAÇKAKAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19558-22873-22859-22860-22275-22866-22868-22676-20724-20725-20726-20727-20728-20729-27660)



- MİMAR SİNAN Mh., HÜSNÜ ÇAĞLAR Sk., HAYRETTİN MUCUK Sk., FAHRETTİN BERKTAŞ Sk., MUHARREM MUNDUZ Sk., RAGIP SEVİMLİ Sk., HASAN DÜZAĞAÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19560-25896)



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19561-27118)



- ORUÇREİS Mh., YILDIRIM Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18575-18212-18232)

ÜMRANİYE KESİNTİ LİSTESİ

09:30 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLBEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHMETCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ELMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ



12:00 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK



09:30 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: MURATAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: DÖNMEDOLAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: EMİN ONGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: TUNUSBAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: VİRANSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: FETHİ GEMUHLUOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ŞAİR NAİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KEFÇEDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: NAMIKPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HALK 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SARIKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖKSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAYSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: POLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖNÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATTAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEKÇİ

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇALDAĞ 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: NEMRUT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SARIÇİĞDEM

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

11:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MEDİHA TURHAN TANSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BERNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇANGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NEVZAD AYASBEYOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ALBAY SUAT KARADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ