İstanbul’da ele geçti! Polis üzerindeki detayı öğrenince...
İstanbul’da, gözlük, kalem, çakmak, oda spreyi, bileklik, flaş bellek, otomobil anahtarı, sigara küllüğü şeklindeki gizli kameralar, ses kayıt cihazları, takip cihazları ve böcek arama cihazları ele geçti.
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gizli kamera satan bazı isimleri belirleyince harekete geçti. Sultangazi’deki bir adresten satış yapıldığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonda, 521 adet çakmak, kalem, bileklik, flaş bellek, otomobil anahtarı, gözlük, sigara küllüğü şeklindeki gizli kameralar, ses kayıt cihazları, takip cihazı, sinyal kesiciler ve böcek arama cihazları ele geçti. Satış yapan 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçen ürünlerin piyasa değerinin 400 bin TL olduğu belirtildi. Şüphelinin gizli kameraları 50 ile 800 TL arasında sattığı belirlendi.
Şüphelinin ele geçen cihazları Çin’den getirdiği, cihazların “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunda kullanılacak cihazlar olduğu ve mahkeme kararı dışında kullanılamayacağı belirtildi.
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