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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
03.03.2019 - 20:58, Son Güncelleme:

İstanbul'da ele geçirildi... Şoke eden görüntüler

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İstanbul'da ele geçirildi... Şoke eden görüntüler

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon kanalında yayınlanan haberde yere atıldığı ve üstüne basıldığı görülen yaklaşık 400 kilogram ete imha edilmek üzere el koydu.

Alınan bilgiye göre, dün bir televizyon kanalında yayınlanan haberi ihbar kabul eden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir araçtan yere atılan ve taşıyan kişinin üstüne bastığı etleri, sofralara ulaşmadan bulmak için çalışma başlattı.

Etin taşındığı aracın plakasından ve görüntülerdeki kişinin kıyafetinden yola çıkan ekipler, söz konusu etlerin Fatih Aksaray'daki bir kasap dükkanında olduğunu tespit etti.

400 KİLOGRAM SAKATAT

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın koordinesinde söz konusu kasap dükkanını denetleyen ekipler, kaçak olduğu ve hijyenik koşullarda taşınmadığı belirlenen yaklaşık 400 kilogram sakatata el koydu.

Ürünleri imha etmek üzere alan ekipler, iş yeri sahibi ve etlerin taşındığı aracın sürücüsü hakkında işlem yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirtti.

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir." diyen Karaca, tüketicilerin gördükleri olumsuzlukları ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirmeleri halinde, denetim ve kontrollerin ardından bilgilendirildiklerini söyledi.

Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıdanın teminatı olduğunu dile getirerek, gıdanın çiftlikten sofraya kadar bütün aşamalarını kontrol ettiklerini vurguladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (03.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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