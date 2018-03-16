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    İstanbul'da ele geçirildi: 10 binlerce...

    DHA
    16.03.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

    AVCILAR’da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi.

    İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi’nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya bugün baskın düzenledi. Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği,ÿenerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

     

    Etiketler: istanbul , hap , cinsel gücü artırıcı hap , gündem
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