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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
30.05.2019 - 18:29, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbulâ€™da ek sefer yapacak otobüs kalmadÄ±

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Ramazan bayramÄ± tatili dolayÄ±sÄ± ile bayrampaÅŸaâ€™da bulunan 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±â€™nda hareketlilik baÅŸladÄ±. Ek seferler dahil tÃ¼m otobÃ¼s hatlarÄ±n dolu olduÄŸunu belirten TOFED Genel BaÅŸkanÄ± Birol Ã–zcan, Åžuan ana hatlarÄ±mÄ±z dolu, ilave seferlerimiz dolu. Biz ÅŸuan otobÃ¼s bulamÄ±yoruz ek sefer aÃ§amÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶yle bir bereket ayÄ± oldu ki, korkunÃ§ bir yolcu transferi oldu" dedi.Â

9 gÃ¼nlÃ¼k Ramazan bayramÄ± tatilini Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmek isteyen vatandaÅŸlar, 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±â€™nda hareketliliÄŸe neden oldu. YarÄ±n akÅŸam saatlerinden baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len yoÄŸunluk hakkÄ±nda DHAâ€™ya konuÅŸan TÃ¼rkiye OtobÃ¼sÃ§Ã¼ler Federasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Birol Ã–zcan, yoÄŸunluktan memnun olduklarÄ±nÄ± belirterek, Hem bayram 1 ay Ã¶nceden 9 gÃ¼n bir tatil verildi. Bu bizim iÃ§in Ã§ok faydasÄ± oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ millet bir ay Ã¶nceden hazÄ±rlanmaya baÅŸladÄ±. OtobÃ¼sler dolmaya baÅŸladÄ±. Ek seferler aÃ§tÄ±k, ek seferler de doldu. Haziran ayÄ±nda full Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžuan ana hatlarÄ±mÄ±z dolu, ilave seferlerimiz dolu. Biz ÅŸuan otobÃ¼s bulamÄ±yoruz ek sefer aÃ§amÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶yle bir bereket ayÄ± oldu ki, korkunÃ§ bir yolcu transferi oldu. Ã‡ok mutluyuz. Ã‡ok memnunuz" ifadelerini kullandÄ±.

"BELGELÄ° OTOGARLARDAN KALKAN OTOBÃœSLERE BÄ°NSÄ°NLER"

Ã–zcan, Halk otobÃ¼sleri ile garaj dÄ±ÅŸÄ±ndaki otobÃ¼slerle seyahat etmesinler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n lastiklerinin, motorlarÄ±nÄ±n arÄ±zalarÄ±nÄ± bilemezsiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar ÅŸehir iÃ§i Ã§alÄ±ÅŸan otobÃ¼sler. Bir de aileler toplanÄ±yor bir otobÃ¼s tutuyorlar. SakÄ±n o otobÃ¼slere binmesinler. Belgeli otogarlardan kalkan otobÃ¼slere binsinler. DiÄŸer tÃ¼rlÃ¼ kazaya neden olabiliyorlar" diye konuÅŸtu.

"KAHVEHANELERDE, KASAPLARDA BÄ°LET SATIYORLAR"

YolcularÄ± sahte biletler hakkÄ±nda uyarÄ± yapan Birol Ã–zcan, Kahvehanelerde, kasaplarda bilet satÄ±yorlar. Mesela HaliÃ§â€™e git bilet satÄ±yorlar. Vatan Caddesiâ€™nde Emniyetâ€™in Ã¶nÃ¼nden otobÃ¼sler kaldÄ±rÄ±yorlar. MÃ¼lteciler dahi kaldÄ±rabiliyor. Ä°nternetten bilet aldÄ±klarÄ±nda da vatandaÅŸlarÄ±n dikkat etmesi lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TC Kimlik NumarasÄ±â€™nÄ±n, koltuk numarasÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ± lazÄ±m. GeÃ§en gÃ¼n internetten bilet satmÄ±ÅŸlar, geldiler buraya ortada ne bilet var ne de otobÃ¼s var. Bu konuda dikkat ederlerse Ã§ok iyi olur" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã–zcan, Åžuanda 1600 - 1700 arasÄ±nda Ä°stanbul Esenlerâ€™den Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±z var. Ama bayramda bu yÃ¼zde 50 daha fazla olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Ankaraâ€™nÄ±n 1 ay Ã¶nceden 9 gÃ¼n tatil vermesi, seÃ§imin yenilenmesi, okullarÄ±n tatile girmesi ile birlikte bu rakam yarÄ±ndan itibaren 2 bin 500 - 2 bin 700â€™e kadar Ã§Ä±kacak. DiÄŸer illerde de aynÄ± ÅŸekilde olacak" dedi.

"YALOVA, BURSA VE ADAPAZARI YOLCUSUNU ESENLERâ€™DEN KAYBETTÄ°K"

BaÅŸkan Ã–zcan, Bir de bizim Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n hal olmasÄ± lazÄ±m. Bize Ã§ok maliyetli geliyor. OtobÃ¼sler, orada gidiÅŸ - geliÅŸ de 140 Km fark yaratÄ±yor. Fiyatlar Ã§ok pahalÄ±. En bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ de Yalova, Bursa ve AdapazarÄ± yolcusunu biz Esenlerâ€™den kaybettik. Anadolu YakasÄ±â€™nÄ± kullanÄ±yorlar artÄ±k. MinibÃ¼s servisleri baÅŸladÄ±. Kontrol edilmesi lazÄ±m. Bize Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nden mÃ¼saade ederlerse biz o yolcularÄ± yeniden toparlarÄ±z. Ankaraâ€™ya 6 saatte giden otobÃ¼s 8 saatte gidiyor. Bunu Ã¶zellikle rica ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

"BU YOÄžUNLUÄžU BEKLÄ°YORDUK, MUTLUYUZ"

Otogar Ã§alÄ±ÅŸan firma yetkilisi HacÄ± Bayram Aslan da, YoÄŸun baÅŸladÄ±. Arabalar dolu, ilaveler de dolu. Ek ilaveler aÃ§Ä±lÄ±yor genelde. Bunlar belli olmuyor, gÃ¼nÃ¼ birlik de aÃ§Ä±labiliyor. Biletler 20 gÃ¼n Ã¶nce bitti, ek seferler de 15 gÃ¼n Ã¶nce tÃ¼kendi. Bu yoÄŸunluÄŸu bekliyorduk, mutluyuz" dedi.

"Ã‡OK MAÄžDUR OLAN YOLCULAR DA OLUYOR"

OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Muhammed Said Ã–ztekin ise, Ä°stanbulâ€™dan giderken Ã§ok. Åžuanda yer bulunmuyor araÃ§larda. TÃ¼m yerler dolu. Yolcular hiÃ§ yer bulamÄ±yor. Ã‡ok maÄŸdur olan yolcular da oluyor araba bulamadÄ±klarÄ± iÃ§in" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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