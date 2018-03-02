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    İstanbul'da eğlence mekânına silahlı saldırı... Kurşunlarken selfie çektiler

    İHA
    02.03.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay motosikletle geldikleri bir eğlence mekânını kurşunlayan adam, selfie video çekip olayı babasına gönderdi. Adamın eğlence mekânına ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    OLAY, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ne bir eğlence mekânında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce bir konu bulunan işyerinin önüne motosikletle gece 04.40 sıralarında gelen 2 kişiden biri motosikletten inerek belindeki silahı çıkardı. Biri işyerine rasgele ateş ederken diğeri ise cep telefonu ile selfie çekerek babasına gönderdi.  Olayı gerçekleştirenler kaçtıktan bir süre sonra silahla birlikte, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polislerince yakalanıp, ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi . Görüntülerde şahıslar motosikletiyle eğlence mekânına gelerek ateş açmaya başlıyor. Ardından saldırganlar kaçarken, mekândakiler panikle dışarı çıkıyor.Saldırganların kısa selfie videoları da görülüyor.

    Etiketler: Beylikdüzü , selfie , Silah , saldırı , son dakika
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