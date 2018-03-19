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    İstanbul'da dört okulun altına 'son dakika' otoparkı

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    19.03.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Haziran ayında uygulamaya konulacak yeni Otopark Yönetmeliği devreye girmeden, üçü Beşiktaş, biri Ataşehir’de olmak üzere 4 okulun altına otopark yapılması kararını onayladı.

    Karara karşı çıkan CHP’li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu: “Yeni otopark yönetmeliği okulların altına otopark yapılmasını sakıncalı bulmuş. Nedir bu? Neyi nereden kaçırıyorsunuz? Nedir bu acelecilik? Hemen geri çekilmeli. 'Yönetmelik yürürlüğe girene kadar ne geçirsek kârdır' deniyor” diye karşı çıktı. İstanbulda dört okulun altına son dakika otoparkı


    YÖNETMELİĞİN TANIDIĞI HAK

    Eleştirilere yanıt veren AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, söz konusu projelerin depreme dayanıksız olan okulların güçlendirilmesini yönelik olduğunu belirtip, “Yönetmelik 1 Haziran’da geçecek. Yönetmeliğin bana tanıdığı hakkı siyasi olarak kullanıyorum. Meclis karar verecek bu planların yapılıp yapılmamasına” diye konuştu.

    TOPLAM 1031 ARAÇLIK OTOPARK

    İBB Meclisi’nden altına otopark yapılmasına onay verilen okullar şunlar:

    * Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’nde Maliye Hazinesi’ne ait 2 bin 277 metre kara büyüklüğündeki parsel üzerinde bulunan 8 derslikli Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu yıkılacak. Yerine 12 derslikli ve altı 124 adet araç otoparklı okul yapılacak. Oto parkı 29 yıl İBB tarafından işletilecek.

    * Dikilitaş’ta, Beşiktaş Belediyesi Dutluk Parkı’na bitişik, 5 bin 543 metrekare üzerinde yer alan 8 derslikli Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu yıkılıp, yerine 25 derslikli, eklentileri ve zemin altı 124 adet araç otoparklı okul binası yapılacak.

    * Beşiktaş Rumelihisarı’nda da, Akadlar Spor Kompleksi’ni de içine alan 10 bin metrekarelik parsel üzerinde bulunan 24 derslikli Anafartalar İlköğretim Okulu binasının yerine 32 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi, eklentileri ve zemin altı 380 adet araç otoparklı okul yapılacak.

    * Anadolu yakasında da Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bulundu 10 bin metrekarelik üzerinde 31 derslikli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, eklentileri ve zemin altı 403 adet araç otoparklı okul binası ve müştemilatları inşa edilecek.

    İstanbulda dört okulun altına son dakika otoparkı
    İstanbulda dört okulun altına son dakika otoparkı
    İstanbulda dört okulun altına son dakika otoparkı
    İstanbulda dört okulun altına son dakika otoparkı

     

     

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    Etiketler: okul , otopark , İBB , gündem
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