Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede başladı

    İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede başladı

    Erhan TEKTEN -Murat SOLAK/DHA
    31.05.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 39 ilçede ’Kurt Kapanı -17’ denetlemeleri başladı.

    İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetlemelerde İstanbul’da bütün giriş çıkışlar karadan, havadan ve denizden kontrol ediliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla yapılan kapsamlı denetlemelerde Fatih’te Millet Caddesi’nde polisler şüpheli araçları durduruyor. Araç ve üst arama yapan polis ekileri GBT kontrolünde bulunuyor. Saat 14.00’da başlayan denetlemeler saat 16.00’a kadar devam edecek.

    Etiketler: kurt kapanı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri