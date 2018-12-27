İstanbul'da dev operasyon! 260 kilo...
Çin’den temizlik malzemesi adı altında uyuşturucu yapımında kullanılan 260 kilogram “5-Fluoro” isimli madde getiren H.İ.K. isimli şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu maddeyi detektör köpek Avcı fark etti. Ekipler yakalanan madde ile 260 ton bonzai üretilebileceğini tespit etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık suçlarından sabıkası bulunan H.İ.K. isimli şahsı takibe aldı. Ekipler, şüphelinin bonzai madde yapımında kullanılan Flora 5 isimli sentetik uyuşturucu maddeyi Çin’den getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde H.İ.K.’nin uyuşturucu maddeyi paravan olarak kurduğu bir şirket üzerinden getireceği belirlendi. Şüpheli, şirketi üzerinden Çin’den “oto temizlik malzemesi” siparişi verdi. Yurtdışından getirilen temizlik ürünlerinin değeri 40 bin lira tutuyordu. Malzemeler ülkeye girdiğinde ise şirket 22 bin lira vergi ödeyecekti. Jandarma ekipleri bir şirketin düşük bir kar oranıyla bu tür bir ticareti yapamayacağını belirledi. Bu sırada Çin’deki uyuşturucu madde üreticileri, Flora 5 isimli maddeyi Türk Hava Yolları uçağı ile getirilmek üzere kargoya teslim etti.
Temizlik malzemesi olarak getirdi
Jandarma ekipleri ise bu detayları adım adım takip etti. Şüpheli aracıyla kargodan uyuşturucu maddeleri satın almak için yola çıktı. Ekipler, Sancaktepe’de şüpheli H.İ.K’yi uyuşturucu maddeyi teslim aldığı sırada baskın düzenledi. Ekipler şüphelinin aracında inceleme yapmaya başladı. Detektör köpek Avcı’nın park halindeki araca tepki vermesi üzerine Jandarma ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan kasa levye yardımıyla açıldı. Kasanın içerisinden kolilenmiş halde çok sayıda oto yıkama malzemesi olduğu gören jandarma ekipleri, Avcı’nın oto yıkama malzemesine tepki vermeyeceğini bildiklerinden detaylı aramaya devam etti. Üzerinde “cam çizik giderici” yazılı kovalar incelemeye alındı. Bu sırada H.İ.K. de gözaltına alındı.
260 kilo madde yakalandı
Jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemeyi tespit etmek için son teknoloji uyuşturucu madde test cihazı ‘Thermo Gemini’yi kullandı. Yapılan analizlerde ele geçirilen malzemenin uyuşturucu türevi olduğunu belirledi. Araçta yapılan aramalarda 67 adet beyaz plastik kova içerisinde yaklaşık 260 kilo uyuşturucu madde ile kovaları gizlemek amacıyla kullanılan çok sayıda oto yıkama malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 260 kilo 5-Fluro maddesini inceleyen jandarma ekipleri bundan tam 260 ton Bonzai elde edilmesinin mümkün olacağı bilgisine ulaştı. Yakalanan şüpheli H.İ.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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