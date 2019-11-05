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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serdal ALTINTEPE / DHA
05.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

İstanbul'da depremlerle battı... O ada böyle görüntülendi!

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MALTEPE açıklarında yer alan ve İstanbul’un onuncu adası olarak bilinen, yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası sular altında kalan İstanbul'un pek bilinmeyen adası Vordonisi havadan fotoğraflandı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy adanın 6,5 büyüklüğündeki birkaç depremle batmış olabileceğini söyledi. 

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  • İstanbulda depremlerle battı... Vordonisi adası havadan fotoğraflandı
  • İstanbulda depremlerle battı... Vordonisi adası havadan fotoğraflandı
  • İstanbulda depremlerle battı... Vordonisi adası havadan fotoğraflandı
  • İstanbulda depremlerle battı... Vordonisi adası havadan fotoğraflandı
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Vordonisi,  Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası'ndan sonra İstanbul'un 10'uncu adası.  Vordonisi'nin batma nedeni, yaklaşık 1000 yıl önce yaşanan  büyük İstanbul depremi olarak biliniyor. İstanbul’da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin yaklaşık 1 kilometre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi’nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor.

HARİTALAR İNCELENDİĞİNDE ORTAYA ÇIKTI

Fener Rum Patrikhanesi’nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edilen ada, 1000 yıl önce meydana gelen büyük İstanbul depremi sonrasında sular altında kalmadan önce Bizans döneminde sürgünlere ve din adamlarına ev sahipliği yapıyordu ve en önemli yapısı üzerinde bulunan manastırdı.

ÜŞEMEZSOY: BİRKAÇ DEPREMDE BATMIŞ OLMASI GEREKİR

Adanın nasıl ve neden battığıyla ilgili olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, adanın  tek bir depremde batmadığını ifade edereke şöyle konuştu:

"Bu adanın batışını anlamak için Marmara'nın tektoniğini anlamak gerekir. Bu yapıyı kat eden faylar var. Bunlar 17 Ağustos'ta kırılan Kuzey Anadolu Fayı'nın ikinci kolları olarak karaya doğru giriyor. Bunun bir kolu Dragos'un doğu tarafında, bir kolu batı tarafında. Bunlar esas olarak yalıtımlı ve düşey faylar.  Bu düşey faylar nedeniyle Dragos'un Bostancı'ya olan kesimi çöküyor Dragos yükseliyor ve sağlam bir zemin ortaya çıkıyor. Ama buna karşılık Dragos'un iki yanı da çamurdan oluşmuş, bu çökmeyle bağlantılı olarak kalın bir çamur tabakasının biriktiği bir alan var. Burada 20-30 metrelik bir sondajdan sonra derine iniyorsunuz. Bu ada da bu tip depremlerle batmış. Tek bir depremde değil birkaç depremde batmış olması gerekir. Bunlar 6,5'lik depremleri getirebilir. 30-40 kilometrelik bir fayın bir metre çökmesiyle oluşan deprem söz konusu. 5-10 depremle bin yıldan beri battığını düşünebiliriz."

Vordonisi Adası'na yapılan keşif dalışlarında yer alan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, su altında gördüklerini de anlattı. Keşif sırasında kilise duvarına rastlamadığını ifade eden Üşümezsoy, "Bu yapılar yalnızca Dragos ve çevresinde değil örneğin Kurfalı'da, Kartal'da, Tuzla'da ve hatta Avcılar'da da var. Bunlar Kuzey Anadolu Fayı'nı kat eden ikincil faylar ama Adalar Fayı'nın kesinlikle Kuzey Anadolu Fayı olmadığını gösteriyor. Ben oraya daldığımda burada gördüğümüz 20-30 cm kalınlığında kuvarsit tabakaları batan kilisenin duvarları gibi yorumlamışlar ama aslında batan kiliseye ait bir veri göremedim. Çok yosunla kaplandığı için tabakalarla gerçek duvarı ayırmakta kazımakla mümkün olabilir." dedi.

Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca İstanbul'un diğer adalarının da zemin olarak en sağlam olan adalar olduğunu kaydetti.

Bu arada Maltepe Belediyesi de Vordonisi Adası'nın kalıntıları için keşif çalışması yaparak yıllar boyunca ihmal edilen tarihi adanın, tüm özellikleriyle keşfedilerek, deniz turizmine açılmasını hedefliyor.

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