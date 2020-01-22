İstanbul'da deprem mi oldu? Nerelerde deprem oldu? İşte depremin hissedildiği iller

Deprem mi oldu sorusu Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgiler doğrultusunda vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika deprem bilgisine göre akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen deprem sonrası kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar İzmir'de deprem oldu en son nerede deprem oldu sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından Manisa'da 4,4 ve 5,4 büyüklüklerinde şiddetli depremler yaşandı. İşte, Kandilli ve AFAD bilgisine göre 22 Ocak son depremler listesi...

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM

Manisa Akhisar'da 22.22'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa gibi bir çok ilde hissedildi. Kandili Rasathanesi ve AFAD, 22.25'te aynı noktada 4.4 büyüklüğünde bir artçı kaydedildiğini açıkladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir artçı daha kaydedildi.

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.

MANİSA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: BİRKAÇ EVİN YIKILDIĞI BİLGİSİ VAR

Manisa Valisi Ahmet Deniz: Manisa'daki depremle ilgili açıklamada bulundu. Vali Deniz, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok" dedi.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.

DEPREMLE İLGİLİ İLK YORUM: BÜYÜK DEPREMİN SIRASI DEĞİL

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu yaptığı açıklamada: Çok sık depremler olması öncü olduğu anlamına geliyor. Akhisar çok uzak. Bu depremlerden bazısı artçı sayılan depremlerdir diğerleri de öncü depremleridir. Bu nedenle beklenen büyük depremin sırası değil. Bu zor içerisindesinde olan depremdir. İçerisinde 5,5 6'ya giden depremler olabilir.

MANİSA'DA SON DAKİKA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalarda, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, hem İzmir’de hem de Manisa’da kısa süreli paniğe yol açtı. Manisa'da yine saat 16.18 ve 16.49'da da 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.22 22:50:52 39.0250 27.8388 1.2 -.- 3.5 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 22:48:30 39.0883 27.8387 8.0 -.- 4.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.22 22:41:09 39.0527 27.8455 7.8 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 22:40:16 38.9983 27.8535 11.1 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 22:34:11 39.0668 27.8327 7.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 22:28:16 38.9957 27.8503 1.9 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 22:27:17 39.0293 27.8345 8.1 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 22:25:13 39.0623 27.8455 12.5 -.- 4.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 21:38:30 39.2530 25.5517 8.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2020.01.22 21:38:38)

2020.01.22 20:33:01 39.6580 25.8758 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.01.22 20:25:38 38.8275 27.2988 8.4 -.- 1.6 -.- KOZAKLAR-(MANISA) İlksel

2020.01.22 20:11:31 37.9365 27.9495 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) İlksel

2020.01.22 19:49:03 37.8755 27.9380 5.3 -.- 3.5 3.5 EMIRDOGAN-(AYDIN) İlksel

2020.01.22 19:34:26 38.9153 27.2810 5.0 -.- 2.6 -.- KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.01.22 19:20:31 40.2810 34.8773 24.0 -.- 1.6 -.- CIRCIR-ALACA (CORUM) İlksel

2020.01.22 19:05:56 38.9085 27.2918 7.8 -.- 2.1 -.- UZUNLAR-(MANISA) İlksel

2020.01.22 19:02:29 39.8715 41.6252 9.1 -.- 1.4 -.- BULKASIM-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2020.01.22 18:45:03 39.3347 41.1117 6.1 -.- 1.8 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.01.22 18:12:37 38.8790 27.2900 13.1 -.- 2.2 -.- SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.22 17:56:02 38.8613 27.3130 11.8 -.- 1.7 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel

2020.01.22 17:49:14 38.9077 27.2348 6.5 -.- 1.8 -.- BAYRAMCILAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.01.22 17:46:30 38.8630 27.2878 9.2 -.- 4.1 4.0 SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.22 16:49:05 38.8650 27.3033 5.0 -.- 3.4 3.3 SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.22 16:18:28 38.8805 27.2785 1.7 -.- 3.3 3.2 PINARKOY-(MANISA) İlksel

2020.01.22 15:30:59 38.3985 34.3338 2.2 -.- 1.5 -.- GULAGAC (AKSARAY) İlksel

2020.01.22 14:44:52 38.8875 26.6200 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.01.22 11:33:55 40.1668 31.6980 0.0 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.01.22 11:25:38 39.7040 30.1358 0.0 -.- 1.9 -.- KUMBET-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2020.01.22 10:51:17 38.4357 27.3342 4.8 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2020.01.22 10:24:48 41.6480 42.1380 2.5 -.- 3.0 3.2 GURCISTAN-TURKIYE SINIR BÖLGESİ İlksel

2020.01.22 09:06:29 37.0350 28.5307 9.0 -.- 2.0 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2020.01.22 09:03:59 37.8853 29.3573 5.0 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2020.01.22 08:40:42 39.4338 28.1388 8.0 -.- 1.5 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.01.22 08:36:16 39.6858 30.8447 0.0 -.- 1.0 -.- KARATEPE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2020.01.22 08:05:47 40.6320 32.3090 21.4 -.- 1.4 -.- YAKABOY-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.01.22 08:04:18 37.8237 29.2228 0.0 -.- 1.3 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel

2020.01.22 07:31:11 38.8790 27.6983 5.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 05:09:17 38.3467 39.0375 3.1 -.- 2.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.22 05:02:35 36.3795 29.6562 4.5 -.- 1.7 -.- AKORU-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.01.22 03:10:49 40.6280 32.3422 7.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.01.22 02:51:16 36.4193 29.2950 5.0 -.- 1.2 -.- GOLBENT-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.01.22 02:39:57 37.3837 36.3113 13.3 -.- 1.7 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.01.22 01:23:58 40.6047 28.9520 17.5 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.01.22 01:00:45 38.7012 43.1412 5.0 -.- 2.9 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2020.01.22 00:46:40 39.0572 27.8128 1.0 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.22 00:46:40)