İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerin göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Twitter ve sosyal medya üzerinden "İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli verilerine göre, 22 Kasım son depremler listesi.
Deprem haberlerine bir yenisi eklendi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor.
Yalova'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...
|Büyüklük
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.11.22 16:54:48 36.7497 29.2660 0.0 -.- 1.0 -.- KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)
|2019.11.22 16:35:22 39.0877 26.4647 9.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.11.22 16:19:52 37.3370 36.3118 26.6 -.- 2.3 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)
|2019.11.22 14:31:43 37.7447 32.1987 0.0 -.- 1.4 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA)
|2019.11.22 14:07:56 38.7120 26.4735 12.0 -.- 1.7 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)
|2019.11.22 13:44:33 39.3290 28.2628 6.8 -.- 1.8 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.11.22 13:41:45 38.0107 44.7483 14.3 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|2019.11.22 13:26:35 40.6490 29.0510 1.1 -.- 2.5 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
|2019.11.22 12:32:17 38.3860 41.0278 10.1 -.- 2.1 -.- GULEC-KULP (DIYARBAKIR)
|2019.11.22 12:18:57 39.6440 29.1575 9.6 -.- 1.6 -.- BEKDEMIRLER-HARMANCIK (BURSA) REVIZE01 (2019.11.22 12:18:56)
|2019.11.22 12:10:48 37.6758 30.1472 6.5 -.- 1.6 -.- CENDIK-(BURDUR)
|2019.11.22 11:39:52 37.5607 29.1558 5.0 -.- 1.4 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI)
|2019.11.22 11:29:49 39.6807 27.8498 11.1 -.- 2.0 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR)
|2019.11.22 10:08:01 39.3220 28.2775 4.2 -.- 2.1 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.11.22 09:59:03 37.9265 34.7575 0.0 -.- 1.6 -.- GUMUSLER-(NIGDE)
|2019.11.22 09:49:51 37.8603 29.0222 5.0 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)
|2019.11.22 09:20:22 36.6225 28.8700 24.1 -.- 2.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.11.22 08:40:41 37.2542 36.3695 13.9 -.- 2.3 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)
|2019.11.22 07:46:26 39.1343 40.5003 7.9 -.- 1.8 -.- BOYALI-ADAKLI (BINGOL)
|2019.11.22 07:36:44 37.0062 28.2302 17.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.11.22 06:33:02 39.3290 28.2797 9.4 -.- 2.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.11.22 06:20:57 38.7145 38.2395 8.8 -.- 2.3 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.11.22 05:37:33 39.1847 28.1983 9.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.11.22 05:14:35 37.9377 44.5708 10.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|2019.11.22 05:11:22 39.2418 26.1783 1.6 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.11.22 05:11:22)
|2019.11.22 04:49:41 37.2498 36.3390 5.3 -.- 2.9 -.- ATALAN-DUZICI (OSMANIYE)
|2019.11.22 04:31:37 39.3398 28.2817 9.5 -.- 2.3 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.11.22 04:29:11 39.3220 28.2728 14.9 -.- 1.5 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.11.22 04:00:26 37.3833 37.0628 5.0 -.- 2.4 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)
|2019.11.22 03:55:17 38.3495 39.4310 4.9 -.- 2.2 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)
|2019.11.22 03:18:30 38.5617 43.0715 20.7 -.- 1.5 -.- VAN GOLU
|2019.11.22 03:02:40 39.0350 38.3810 16.2 -.- 1.3 -.- CIGNIR-ARAPGIR (MALATYA)
|2019.11.22 02:51:19 40.7872 27.5933 9.7 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
|2019.11.22 02:25:22 39.3265 27.9430 8.1 -.- 1.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
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