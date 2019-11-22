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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerin göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Twitter ve sosyal medya üzerinden "İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli verilerine göre, 22 Kasım son depremler listesi.

Deprem haberlerine bir yenisi eklendi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor.

Yalova'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

                                                        Büyüklük        
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği  
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------    
2019.11.22 16:54:48  36.7497   29.2660        0.0      -.-  1.0  -.-   KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)                            
2019.11.22 16:35:22  39.0877   26.4647        9.0      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                
2019.11.22 16:19:52  37.3370   36.3118       26.6      -.-  2.3  -.-   CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)                      
2019.11.22 14:31:43  37.7447   32.1987        0.0      -.-  1.4  -.-   ERENKAYA-MERAM (KONYA)                        
2019.11.22 14:07:56  38.7120   26.4735       12.0      -.-  1.7  -.-   TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)                   
2019.11.22 13:44:33  39.3290   28.2628        6.8      -.-  1.8  -.-   TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
2019.11.22 13:41:45  38.0107   44.7483       14.3      -.-  3.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI               
2019.11.22 13:26:35  40.6490   29.0510        1.1      -.-  2.5  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                       
2019.11.22 12:32:17  38.3860   41.0278       10.1      -.-  2.1  -.-   GULEC-KULP (DIYARBAKIR)                          
2019.11.22 12:18:57  39.6440   29.1575        9.6      -.-  1.6  -.-   BEKDEMIRLER-HARMANCIK (BURSA)                     REVIZE01   (2019.11.22 12:18:56) 
2019.11.22 12:10:48  37.6758   30.1472        6.5      -.-  1.6  -.-   CENDIK-(BURDUR)                               
2019.11.22 11:39:52  37.5607   29.1558        5.0      -.-  1.4  -.-   AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI)                        
2019.11.22 11:29:49  39.6807   27.8498       11.1      -.-  2.0  -.-   KABAKDERE-(BALIKESIR)                     
2019.11.22 10:08:01  39.3220   28.2775        4.2      -.-  2.1  -.-   UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
2019.11.22 09:59:03  37.9265   34.7575        0.0      -.-  1.6  -.-   GUMUSLER-(NIGDE)                               
2019.11.22 09:49:51  37.8603   29.0222        5.0      -.-  1.6  -.-   KUMKISIK-(DENIZLI)                              
2019.11.22 09:20:22  36.6225   28.8700       24.1      -.-  2.9  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         
2019.11.22 08:40:41  37.2542   36.3695       13.9      -.-  2.3  -.-   BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)             
2019.11.22 07:46:26  39.1343   40.5003        7.9      -.-  1.8  -.-   BOYALI-ADAKLI (BINGOL)        
2019.11.22 07:36:44  37.0062   28.2302       17.2      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                   
2019.11.22 06:33:02  39.3290   28.2797        9.4      -.-  2.7  -.-   UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)        
2019.11.22 06:20:57  38.7145   38.2395        8.8      -.-  2.3  -.-   ASAR-ARGUVAN (MALATYA)                  
2019.11.22 05:37:33  39.1847   28.1983        9.0      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)        
2019.11.22 05:14:35  37.9377   44.5708       10.0      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                         
2019.11.22 05:11:22  39.2418   26.1783        1.6      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        REVIZE01   (2019.11.22 05:11:22) 
2019.11.22 04:49:41  37.2498   36.3390        5.3      -.-  2.9  -.-   ATALAN-DUZICI (OSMANIYE)                         
2019.11.22 04:31:37  39.3398   28.2817        9.5      -.-  2.3  -.-   UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
2019.11.22 04:29:11  39.3220   28.2728       14.9      -.-  1.5  -.-   UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
2019.11.22 04:00:26  37.3833   37.0628        5.0      -.-  2.4  -.-   HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)                      
2019.11.22 03:55:17  38.3495   39.4310        4.9      -.-  2.2  -.-   KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)                        
2019.11.22 03:18:30  38.5617   43.0715       20.7      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                    
2019.11.22 03:02:40  39.0350   38.3810       16.2      -.-  1.3  -.-   CIGNIR-ARAPGIR (MALATYA)                         
2019.11.22 02:51:19  40.7872   27.5933        9.7      -.-  1.7  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel 
2019.11.22 02:25:22  39.3265   27.9430        8.1      -.-  1.1  -.-   AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  
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