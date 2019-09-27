İstanbul'da deprem... 5.8'lik korkutan uyarı

MARMARA Denizi’nde Silivri’nin 23.94 kilometre açığında dün sabah 10.32’de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremden 3.5 saat sonra saat 13.59’da İstanbul, 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verdiği bilgiye göre merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem, Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde, 6.99 kilometre derinlikte meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

GECE 4.2 ŞİDDETİNDE ARTÇI DEPREM

Silivri’ye uzaklığı 21.68 kilometre olan deprem, başta İstanbul’un ilçeleri olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde de hissedildi. Büyük panik yaratan şiddetli sarsıntının ardından İstanbul ve çevre illerdeki vatandaşlar sokaklara döküldü. İstanbul genelinde cep telefonları şebekeleri uzun süre çalışmayınca yakınlarından haber alamayanlar büyük panik yaşadı. İstanbullular WhatsApp ve internet üzerinden haberleştiler. Okullar, hastaneler ve AVM’ler de hızla tahliye edildi. 5.8’lik depremin ardından saat 23. 59’a kadar büyüklüğü 4.2 ile 1.6 arasında değişen toplam 54 artçı deprem meydana geldi.

DEPREMDEN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kocaeli’nde Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz (48) deprem sonrası öğrencileri bahçeye çıkardıktan sonra kendi çocuğunu evine bırakmaya gitti. Eryılmaz, çalıştığı okula giderken yolda kalp krizi geçirdi. 2 çocuk babası Eryılmaz kurtarılamadı. Eryılmaz’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Depremde Avcılar Merkez Mahallesi’nde Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nin iki minaresinden birisi devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne balkon, pencerelerden atlayan, koşarken ayağını burkan, sinir krizi geçiren 44 kişi başvurdu.

Depremin merkezi Silivri’de Mumhane Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binada hasar oluştu. Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlar panikle hastane bahçesine çıktı. Hastaneye ambulans helikopter gönderildi, bahçesine sahra hastanesi kuruldu.

Sarıyer’de de bir camiinin minaresi hasar gördü. Bahçelievler’de dört bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Sultangazi’de de iki bina boşaltılarak mühürlendi. Esenyurt’ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi.

Kriz merkezine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise dün akşam yaptığı açıklamada toplam çatlaklarla ilgili 172 ihbar alındığını, 2’si ağır 28 vatandaşın ise yaralandığını söyledi.

İMAMOĞLU: CİDDİ İKAZ ALDIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: “İstanbul’da afete hazırlık noktasında hazırladığımız uygulamayı devreye almak için çalışmalarımız bitmek üzere. İstanbul’da yeni 859 deprem toplanma yeri tespit ettik. Bu konuda hazır olanlar var, olmayanlar var. Bunların hazırlık çalışmalarını yapacağız. Bugün ciddi bir ikaz almış durumundayız. Bu ikazı milletçe değerlendirmekle mesuluz. Sevinçliyiz ki can kaybımız yok, ciddi yaralanma ihbarı yok.”

KÖPRÜLER SAĞLAM

Sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hasar oluştuğu iddiasıyla birlikte yayılan bir fotoğrafla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İBB tarafından yapılan açıklamada da 15 Temmuz Köprüsü’nde asılı olan flamanın indirilmesi için kurulan iskelenin eski yerine çekildiği belirtilerek “Sosyal medyada paylaşıldığı şekilde köprüde herhangi bir güvenlik sorunu mevcut değildir” denildi.

EVE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

İstanbul’da 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar soluğu parklarda aldı. Silivri’den esnaf Ali Gül deprem anında dükkanda olduğunu belirterek, “Hemen dışarı çıktık. Son günlerde peş peşe olan depremler bizi çok korkutuyor. Eşim ve çocuklarım da dışarıdalar. Binamızda hasar yok ama eve girmeyi düşünmüyoruz” dedi. Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalar kollarında serumla birlikte panikle bahçeye çıktı. Bu hastalardan biri de Semra Dağ’dı. “99’daki deprem gibi hissettik” diyen Dağ, o anları “Herkes kendisini koridorlara attı. Mecbur kolumuzda serumla çıktık” diye anlattı. Depreme ameliyat işlemleri için geldiği poliklinik katında yakalanan 65 yaşındaki Nuriye Mandıracı ancak sarsıntı sona erdikten sonra dışarı çıkabildi. Koltuk değneğiyle yürüdüğünü o panik anında kaçmasının mümkün olmadığını söyledi. Beyoğlu’nda akşam ailesi ile birlikte parkta bekleyen Aylin Çoban, “Ne kadar parkta bekleyeceğimizi, kalacağımızı bilmiyoruz. Korkuyoruz. 99 depreminde çok korkmuştum. Bugün de o günü yaşıyormuş gibi hissettim. Beşik gibi sallandık” diye konuştu.

BALAT’TA ÜÇ BİNA YIKILDI

Fatih Balat Mahallesi’ndeki Esnaf Loncası Caddesi’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış 3 tarihi binada deprem sonrası hasar meydana geldi. Belediye ekipleri, deprem sonrası bir kısmı yıkılan binanın kalan kısımlarını tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü bir şekilde yıktı. Yanındaki diğer bir bina da önlem amaçlı içindeki vatandaşlar tahliye edildikten sonra yıkıldı..

UZMAN GÖRÜŞLERİ: DURUM TEHLİKELİ

Prof. Dr. Ali Pınar (Kandilli Rasathanesi): “Depremlerin derinliklerine baktığımızda üst kabukta meydana geldiklerini söyleyebiliriz. Bu da 5-10 kilometrelik bir derinlik. Bu büyüklükte bir deprem 6-7 km uzunlukta bir fayı kırmıştır. Artçı depremler de bu fayın etrafında oluyor. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde değil, 20 derecelik açıyla uzanan ikincil bir fayda meydana geldiğini değerlendiriyoruz.”

KİLİTLİ KUMBURGAZ FAYI

(Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. M. Sinan Özeren ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş’un ortak açıklaması)

“Deniz tabanında yapılan jeoloji, jeodezi ve sismoloji çalışmaları Kumburgaz fayının çok uzun bir süredir kırılmadığı, kilitli olduğu ve Marmara Denizi’nde olması beklenen depremin üzerinde olacağı düşünülen fay segmentidir. Son iki günde meydana gelen 4.6 ve 5.7 büyüklüğündeki iki depremin tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olması durumun kritikliğine işaret etmektedir. Sismoloji verilerine dayanarak, söz konusu iki deprem ve bunların arasında gerçekleşen artçıların tamamının, aynı mekanik kırılma süreci kapsamında gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Bilimsel göstergelere dayanarak, mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde hareket edilmelidir.”

AKTİFLİK İŞARETİ

Prof. Dr. Okan Tüysüz (İstanbul Teknik Üniversitesi): “Bir depremin öncü ya da artçı olduğunu kimse söyleyemez. Ama bu depremler fayın aktif olduğunu gösteriyor. 99 depreminde bu tür küçükten başlayıp giderek büyüyen bir deprem serisine rastlamamıştık.”

Prof. Dr. Osman Bektaş (KTÜ Jeoloji Mühendisliği): “Orta Marmara’daki fayın hareketi için bilim dünyası iki görüşe sahiptir. Birinci 7’den büyük depremle bu fay kırılacağı yönünde. İkinci görüş ise son dönemde yaşanan küçük ölçekli depremlerle fayın yoluna devam edeceği. Son yapılan bilimsel çalışmalar Marmara’nın altındaki kabuk yapısının karadakinden çok farklı olduğunu ortaya koymuştur. Marmara Denizi’ndeki zayıf kabuk, karadaki güçlü kabuktan daha farklı bir deprem üretme durumundadır. Denizdeki zayıf kabuk zayıf depremler üretir. Karadaki büyük kabuk ise daha güçlü depremler üretir. Dün yaşanan da bu ikinci senaryoya uygun bir durumdur.”

Prof. Dr. Namık Çağatay (İTÜ Jeoloji Mühendisliği): “Bu hareket, diğer fayları tetikleyebilir. Dikkatli olmak gerekir. Son birkaç gün önceki depremler de aynı fay segmenti üzerinde. Bu sarsıntıyla önemli bir enerji boşaldı. Daha doğudaki önemli, kilitlenmiş fayı hareket ettirebilir. Bu da çok olumsuz bir senaryo olur.”

bizim için de ilginç

Prof. Dr. Şerif Barış (Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği): “Bu deprem aslında çok ilginç. Yani 4.6 olacak, arkasından 5.8 olacak. 4.6 bunun öncüsü gibi davranıyor. Bu zamana kadar yapılmış araştırmalarda böyle bir olay yok. Kuzey Anadolu Fayı zonunda 1999 Kocaeli, 12 Kasım Düzce depremleri öncesinde de 5.7 büyüklüğünde bir deprem ve arkasından 7 ve 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmedi. Bizim için de çok ilginç bir deprem.”

DEPREM TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Deprem sonrası İstanbul’da trafik alt üst oldu. Kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara eve erken gitmeleri için izin verilince, yollarda yoğun trafik meydana geldi. E-5’te akşam saatlerinde trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar metrobüse ve metrolara binmekte zorlandı. Yoğunluğun azaltılması için ek metrobüs seferleri konuldu, araçlar tam kapasite çalıştı.