İstanbul'da dehşeti yaşattılar! Paşa'yı bile aldılar

Esenyurt’ta tekstil şirketinde çalışan Ö.U. (48) 12 Mart 2018 günü saat 11.00’de evinde oturuyordu. Kapının zili çaldı. Kapıya yöneldi ve kim olduğunu sordu. Kapıdaki kişi polis olduklarını söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ö.U, kapıyı açtığı anda silahın namlusunu alnında hissetti. Başına silah dayanmıştı. Polis olduğunu söyleyen 2 kişi, Ö.U.’nun ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı.

2 kişi, evde buldukları 2 bin TL ve cep telefonunu aldı. Bu sırada havlayarak hırsızlara direnen Ö.U.’nun Paşa adlı Pekinez cinsi köpeğini de yanlarına alan 2 hırsız kayıplara karıştı.

Koli bantlarından kurtulan Ö.U. dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Polis arandı. Ö.U, yaşadıklarını Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerine anlattı. Ekipler, kamera görüntüleri ve Ö.U.’nun verdiği eşkal bilgilerinden 2 gaspçının kimliklerini tespit etti.

Gasp Büro ekipleri, önceki gün hırsızların gizlendiği Arnavutköy’deki evi bastı. Değişik suçlardan emniyette kaydı olan İbrahim E.(29) gözaltına alındı. Diğer hırsız evde bulunamadı. Polis evde Paşa adlı köpeği de bularak kurtardı. İbrahim E. emniyette sorguya alınırken, Paşa, sahibi Ö.U.’ya teslim edildi. Diğer hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.