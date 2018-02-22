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    İstanbul'da dehşete düşüren ralli! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

    İSTANBUL (İHA)
    22.02.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da hafriyat dökmek için birbiriyle yarışan kamyon sürücülerinin trafikte yaşattığı tehlikeli anlar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

    Hafriyat döküm sahasına gitmek isteyen hafriyat kamyon şoförleri trafikte adeta terör estiriyor. Sol şeridi kapatan kamyon şoförleri yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.

    İstanbulda dehşete düşüren ralli İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

    Hafriyat döküm alanına gitmek için kamyon şoförlerinin Kemerburgaz yolunda trafikte yarışmaları havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kamyon şoförlerinin sol ve orta şeridi kullanmalarının yasak olduğunu gösteren tabelalara aldırış etmeden şeritleri kullanması görülüyor.

    İstanbulda dehşete düşüren ralli İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

    Kamyon şoförlerinin vatandaşların kullandıkları araçları hızla geçiyor, önlerine gelen araçları da sıkıştırıyor. Birbirleriyle yarışan kamyon şoförleri çoğu zaman tüm şeritleri kapatarak diğer araçların geçişine izin vermiyor.

    İstanbulda dehşete düşüren ralli İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

    Keskin virajlara bile hızla girdikleri yetmeyen kamyon sürücüleri bu sıra da birbirlerini geçmekten vazgeçmiyor.

    Etiketler: istanbul , hafriyat kamyonu , Yarış , son dakika
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