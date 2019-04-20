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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

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İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul Sancaktepe'de boşanma aşamasındaki eşini aracın içinde pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı. Bir çocuk annesi genç kadın, hastane önünde hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan 6 yıllık evli Arzu Sabancaoğlu (25) eşi Deniz Sabancaoğlu (34) bir araya geldi.

Eşinin aracına binen genç kadın, ayrılmak istediğini söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Deniz Sabancaoğlu otomobilde bulunan pompalı tüfekle eşi Arzu Sabancaoğlu'nu karnından vurarak ağır yaraladı.

İstanbulda dehşet Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı
HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI

Eşini vuran kişi otomobiliyle yaralı kadını Kadıköy'de bulunan özel bir hastane önüne bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan yaralıyı görüp genç kadının yanına koştu.

Sağlık ekipleri bir çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünü güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

İstanbulda dehşet Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı
Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak kaçan aracın plakasını tespit etti. Eşini öldüren Deniz Sabancaoğlu polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Deniz Sabancaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kadının cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadın, Yeni Çamlıca Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında defnedildi.

İstanbulda dehşet Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

 

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